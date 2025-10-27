< sekcia Regióny
Metodický materiál má podporiť vzdelávanie v oblasti udržateľnosti
Metodický materiál spolu s pracovnými listami predstavili v pondelok v rámci vzorovej vyučovacej hodiny v Environmentálnom centre v obci Kočovce v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Autor TASR
Kočovce 27. októbra (TASR) - Podporiť vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl v oblasti udržateľného spôsobu života, cirkulárnej ekonomiky a pri spoznávaní slovenského zálohového systému je hlavným cieľom vytvorenia metodického materiálu Zálohuj a zmeň svet. Materiál pripravil Správca zálohového systému v spolupráci s odbornými pedagógmi. Informoval o tom generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.
Metodický materiál spolu s pracovnými listami predstavili v pondelok v rámci vzorovej vyučovacej hodiny v Environmentálnom centre v obci Kočovce v okrese Nové Mesto nad Váhom.
„Je dôležité, aby mladí ľudia chápali zmysel zálohovania. Metodické materiály sú komplexným materiálom, ktorý obsahuje podklady pre učiteľov a zároveň aj pre žiakov. Snažili sme sa pripraviť materiál, ktorý je moderný a zohľadňuje všetky moderné prvky vzdelávania, podporuje kreativitu, digitálne zručnosti a kritické myslenie,“ priblížil Áč.
Materiály podľa neho pripravili tak, aby sa dali využiť na viacerých predmetoch a prispieť tak k formovaniu povedomia žiakov o prírode. Žiakom má priblížiť nielen systém zálohovania, ale aj kvalitné spracovanie a nakladanie s odpadom. „V rámci slovenského zálohového systému sa viac ako 80 percent vyzbieraného materiálu nielen zrecykluje, ale opätovne sa použije na výrobu plastových a hliníkových obalov,“ zdôraznil Áč.
Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže ocenila iniciatívu Správcu zálohového systému. Metodické materiály sú podľa nej prínosné, pretože sú spracované komplexne a sú okamžite použiteľné v praxi. „Sú zladené so súčasnými trendmi. Či už sa venujú témam udržateľnosti, cirkulárnej ekonomiky, ale smerujú aj k rozvoju kritického myslenia a projektového učenia. Mimoriadne oceňujeme praktickosť spracovania materiálov,“ doplnila.
Nový metodický materiál je voľne prístupný na webovej stránke Správcu zálohového systému, onedlho sa objavia aj na metodickom portáli Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Primárne sú určené pre stredoškolských pedagógov, ale aj pre učiteľov vyučujúcich žiakov posledných dvoch ročníkov základných škôl.
Metodický materiál spolu s pracovnými listami predstavili v pondelok v rámci vzorovej vyučovacej hodiny v Environmentálnom centre v obci Kočovce v okrese Nové Mesto nad Váhom.
„Je dôležité, aby mladí ľudia chápali zmysel zálohovania. Metodické materiály sú komplexným materiálom, ktorý obsahuje podklady pre učiteľov a zároveň aj pre žiakov. Snažili sme sa pripraviť materiál, ktorý je moderný a zohľadňuje všetky moderné prvky vzdelávania, podporuje kreativitu, digitálne zručnosti a kritické myslenie,“ priblížil Áč.
Materiály podľa neho pripravili tak, aby sa dali využiť na viacerých predmetoch a prispieť tak k formovaniu povedomia žiakov o prírode. Žiakom má priblížiť nielen systém zálohovania, ale aj kvalitné spracovanie a nakladanie s odpadom. „V rámci slovenského zálohového systému sa viac ako 80 percent vyzbieraného materiálu nielen zrecykluje, ale opätovne sa použije na výrobu plastových a hliníkových obalov,“ zdôraznil Áč.
Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže ocenila iniciatívu Správcu zálohového systému. Metodické materiály sú podľa nej prínosné, pretože sú spracované komplexne a sú okamžite použiteľné v praxi. „Sú zladené so súčasnými trendmi. Či už sa venujú témam udržateľnosti, cirkulárnej ekonomiky, ale smerujú aj k rozvoju kritického myslenia a projektového učenia. Mimoriadne oceňujeme praktickosť spracovania materiálov,“ doplnila.
Nový metodický materiál je voľne prístupný na webovej stránke Správcu zálohového systému, onedlho sa objavia aj na metodickom portáli Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Primárne sú určené pre stredoškolských pedagógov, ale aj pre učiteľov vyučujúcich žiakov posledných dvoch ročníkov základných škôl.