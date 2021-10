Metropolita Ján Babjak otvorí v nedeľu v Prešove synodálny proces

Prešov 16. októbra (TASR) – Do synodálneho procesu, ktorý v nedeľu 10. októbra otvoril vo Vatikáne pápež František sa zapojí aj gréckokatolícka Prešovská archieparchia. Archieparchiálnu fázu synody uvedie do života v nedeľu (17. 10.) slávením archijerejskej svätej liturgie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.



"Princíp synodality je zvlášť východným cirkvám veľmi blízky. V prípade Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktorá sa reorganizáciou v roku 2008 stala metropolitnou cirkvou, sa princíp synodality dostal do popredia a prejavuje sa zvlášť pri zasadaniach Rady hierarchov," uviedol s tým, že témou dva roky trvajúcej synody je "Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia".



Ako Pavlišinovič doplnil, proces metropolitného zhromaždenia začal v gréckokatolíckej cirkvi v januári 2013 na eparchiálnych úrovniach, pričom sa na stretnutiach zúčastnili zástupcovia kléru, rehoľného života, cirkevného školstva, charity a viacerí laici, ktorí "hľadali riešenia na aktuálne pastoračné potreby v jednotlivých oblastiach duchovného života". Hlavnými témami na zasadnutí metropolitného zhromaždenia v septembri 2016 boli evanjelizácia rodín a Rómov a vysluhovanie iniciačných sviatostí vrátane udeľovania eucharistie deťom.



Nedeľná svätá liturgia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa začne o 10.00 h, v jej závere budú menovaní koordinátori synodálneho procesu na miestnej úrovni.