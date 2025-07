Metropolitný inštitút a hlavné mesto pripravili pravidlá balíkomatov

Bratislava 13. júla (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spolu s hlavným mestom pripravili pravidlá používania balíkomatov, teda pravidlá ich umiestňovania a vzhľadu. Reagujú tak na to, že v uliciach hlavného mesta pribúdajú nie vždy na vhodných miestach, vytvárajú bariéry či prispievajú k vizuálnemu smogu. Pravidlá sa týkajú mestských pozemkov, záväzné majú byť pri podpisovaní nových zmlúv. TASR o tom informovali z MIB.



„Dôvodom, prečo sme sa začali zaoberať balíkomatmi, je, že ich počet a zároveň aj dopyt po nich neustále stúpa, navyše ich zastrešujú rôzne firmy, čo generuje pestrý dizajn. Nepriamo tak vzniká nový druh vizuálneho reklamného smogu alebo fyzické bariéry v priestore, ktoré sa inak Bratislava snaží eliminovať,” hovorí Peter Bošácky zo sekcie tvorby mestských priestorov MIB, pripúšťajúc aj pozitívne stránky balíkomatov.



Princípy a štandardy komplexne definujú základné pravidlá osádzania balíkomatov na mestských pozemkoch vrátane spôsobu ich ukotvenia, dizajnu a údržby. V zmysle manuálu nesmú mať reklamné polepy ani iné nápisy okrem vlastného loga. Rôzne druhy balíkomatov na jednom mieste by mali byť zároveň zosúladené. Navrhovaná farebná paleta uprednostňuje skôr zemitejšie tóny ako antracitová, rôzne odtiene hnedej, béžovej či šedej. Súčasťou manuálu sú aj ilustračné príklady či modelové situácie.



Podľa nových princípov a štandardov by nemali balíkomaty pribúdať v zóne pamiatkovej rezervácie, v bezprostrednej blízkosti pamiatok, uprostred historických parkov či lesov. Boxy by mali mať taktiež minimalistickejší dizajn a menej výrazné farby.



Pravidlá sa budú vzťahovať na nové zariadenia inštalované na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Môžu však slúžiť ako súbor odporúčaní aj pre aktuálnych zmluvných partnerov. MIB verí, že tieto univerzálne pravidlá budú inšpiráciou aj pre balíkomaty na súkromných pozemkoch či boxy, ktoré už v uliciach mesta sú.



Na príprave manuálu pracovali MIB a hlavné mesto aj so samotnými zástupcami jednotlivých kuriérskych spoločností. Vzorom pre bratislavský manuál bol aj obdobný dokument mesta Praha.