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MFF Cinematik v Piešťanoch otvorí historická dráma Generál Golian
Práve takéto filmy dokážu podľa jeho slov pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje prítomnosť.
Autor TASR
Piešťany 25. júla (TASR) - Otváracím filmom 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik v Piešťanoch bude historická dráma Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Snímka bude mať na festivale svetovú premiéru za účasti tvorcov a hereckého obsadenia. TASR to uviedol člen programového tímu festivalu Peter Konečný.
Film sa vracia do obdobia Slovenského národného povstania a prostredníctvom postavy generála Jána Goliana približuje udalosti, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska. Zameriava sa aj na osobné dilemy človeka nesúceho zodpovednosť za osudy tisícov ľudí. „V čase, keď Európa opäť čelí nárastu extrémizmu, relativizovaniu dejín a neonacistickým prejavom, považujem vznik takéhoto filmu za mimoriadne dôležitý,“ ozrejmil.
Práve takéto filmy dokážu podľa jeho slov pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje prítomnosť. Historickú autentickosť filmu podľa organizátorov dopĺňa dôraz na dobové reálie, výpravu i civilné herecké výkony. V medzinárodnom obsadení sa predstavia Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Vo filme zaznie šesť jazykov - slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina.
Ako zhrnul Konečný, festival dlhodobo podporuje slovenské filmy, ktoré dokážu otvárať dôležité spoločenské témy. „Generál Golian nie je len kvalitne nakrútenou historickou drámou, ale aj pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. Som presvedčený, že jeho uvedenie na otvorení festivalu je symbolickým gestom aj jasným odkazom, že kvalitná kinematografia môže byť zároveň silnou spoločenskou výpoveďou,“ doplnil.
MFF Cinematik sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch. Organizátori avizujú desiatky filmových projekcií vrátane premiér slovenských a koprodukčných filmov.
Film sa vracia do obdobia Slovenského národného povstania a prostredníctvom postavy generála Jána Goliana približuje udalosti, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska. Zameriava sa aj na osobné dilemy človeka nesúceho zodpovednosť za osudy tisícov ľudí. „V čase, keď Európa opäť čelí nárastu extrémizmu, relativizovaniu dejín a neonacistickým prejavom, považujem vznik takéhoto filmu za mimoriadne dôležitý,“ ozrejmil.
Práve takéto filmy dokážu podľa jeho slov pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje prítomnosť. Historickú autentickosť filmu podľa organizátorov dopĺňa dôraz na dobové reálie, výpravu i civilné herecké výkony. V medzinárodnom obsadení sa predstavia Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Vo filme zaznie šesť jazykov - slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina.
Ako zhrnul Konečný, festival dlhodobo podporuje slovenské filmy, ktoré dokážu otvárať dôležité spoločenské témy. „Generál Golian nie je len kvalitne nakrútenou historickou drámou, ale aj pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. Som presvedčený, že jeho uvedenie na otvorení festivalu je symbolickým gestom aj jasným odkazom, že kvalitná kinematografia môže byť zároveň silnou spoločenskou výpoveďou,“ doplnil.
MFF Cinematik sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch. Organizátori avizujú desiatky filmových projekcií vrátane premiér slovenských a koprodukčných filmov.