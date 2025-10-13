< sekcia Regióny
MH Manažment odmieta fámy o rušení ambulancií v Poliklinike Tehelná
Obsadenosť priestorov sa za posledné roky zvýšila, aktuálne je na úrovni viac ako 76 percent.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Spoločnosť MH Manažment odmieta pretrvávajúce fámy o tom, že by sa mali rušiť existujúce ambulancie v budove Polikliniky Tehelná v bratislavskom Novom Meste. Deklaruje, že poliklinika je stabilným poskytovateľom zdravotníckych služieb, pričom cieľom je ich rozsah zvýšiť. Obsadenosť priestorov sa za posledné roky zvýšila o desať percent. Konštatuje to nové vedenie spoločnosti po oboznámení sa s aktuálnym stavom v poliklinike.
„Odmietame pretrvávajúce fámy, práve naopak. Aktuálne je Poliklinika Tehelná v rokovaní so strategickým partnerom, ktorý by pomohol zvýšiť podiel nájomcov, ktorí sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ skonštatoval Róbert Spál, poverený výkonom funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment s tým, že kolaudačné rozhodnutie povolilo užívanie budovy na účel liečebno-preventívnej starostlivosti a technicko-hospodársku činnosť, čo stále platí.
Spoločnosť, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR a správca majetkových podielov štátu, zároveň oceňuje prístup a snahu postupnými krokmi pracovať na riešení nevyhnutných opráv. Prenajímateľom priestorov pre zdravotnícke zariadenia je spoločnosť Poliklinika Tehelná. Poukazuje na to, že obsadenosť priestorov sa za posledné roky zvýšila, aktuálne je na úrovni viac ako 76 percent.
„Celkovo máme 79 nájomcov, z toho 63 je poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ podotkol predseda predstavenstva spoločnosti Zoltán Sťahul.
Poznamenal zároveň, že napriek zložitej situácii a značnému investičnému dlhu dosahujú každoročne kladný hospodársky výsledok, pričom časť z neho investujú tam, kde je to najpotrebnejšie. Nedávno napríklad vymenili v budove radiátory, v súčasnosti pripravujú verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných úprav na fasáde a zateplenia budovy.
O dlhodobých „konšpiráciách a hoaxoch“ v súvislosti s budovou, vrátane jej búrania, hovorí aj starosta Nového Mesta Matúš Čupka. Mestská časť podľa neho pracuje na Územnom pláne zóny Tehelná, pričom nový návrh zohľadňuje podnety a pripomienky obyvateľov. Jeho verejné prerokovanie odhaduje samospráva na január 2026.
Opätovne zdôrazňuje, že jednou zo zmien je, že v budove polikliniky budú prípustné len zdravotné a sociálne služby, služobné byty nebude možné realizovať. „Pojem asanácia, ktorý vyvolal najväčšie obavy, už nebude súčasťou návrhu,“ odkazuje Čupka na sociálnej sieti. Už v minulosti odmietol, že by sa budova mala búrať, prípadne sa zmeniť na bytový dom.
V minulosti boli plány polikliniku odpredať, súťaž bola vyhlásená začiatkom júla 2022. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Súťaž zrušili koncom roka 2022. Dôvodom bol nízky záujem, ale aj vstup do rokovaní na úrovni samosprávy. Viackrát padli deklarácie, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná. Poliklinika Tehelná bola témou predvolebnej kampane pred poslednými komunálnymi voľbami.
