Agrorezort: Riešenie rieky Slaná by mohli financovať z Envirofondu

Bratislava 2. mája (TASR) - Riešenie znečistenia rieky Slaná v okrese Rožňava by mohlo byť financované z Environmentálneho fondu. Prostriedky z neho môžu byť použité na odstraňovanie následkov po banskej činnosti, zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Rezort pripomína, že Rudné bane nie sú pôvodcom znečistenia na rieke Slaná a nenesú za to žiadnu zodpovednosť. "Tento štátny podnik a ani ministerstvo hospodárstva nedisponujú financiami, ktoré by mohli byť použité na jej riešenie," skonštatoval tlačový odbor. Riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan pre TASR povedal, že podľa ich informácií momentálne prebiehajú intenzívne rokovania medzi MH a envirorezortom o financovaní ďalších prác.



Rudné bane sú však pripravené naďalej poskytovať súčinnosť pri hľadaní riešenia, deklaroval Žitňan. Odklonenie vody v podzemí vybudovaním niekoľkých hrádzí, na ktoré ako jedno z riešení poukázala Banská záchranná služba, nie je podľa neho definitívnym riešením.



"Je to iba opatrenie, ktoré by mohlo priniesť v blízkom čase viditeľnú zmenu," poznamenal. Týmto opatrením by mohlo dôjsť k zníženiu objemu vytekajúcej vody zo šachty Gabriela a k zníženiu množstva rozpustených látok vytekajúcich zo zatopenej bane. V konečnom dôsledku by to podľa Žitňana mohlo zlepšiť situáciu na vodnom toku.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. Znečistenie rieky Slaná nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.



Znečistenie Slanej je už viditeľné aj na slovensko-maďarských hraniciach. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.