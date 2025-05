MHD pravidelne využíva takmer tretina Prešovčanov

Prešov 27. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) počas bežného pracovného dňa vypraví na cesty takmer 1600 spojov na 42 linkách. Tie obsluhujú okrem mesta Prešov aj mesto Veľký Šariš a ďalších 11 okolitých obcí, kde žije celkovo viac ako 106.000 obyvateľov. Štatistiky ukazujú, že približne každý tretí z nich pravidelne využíva mestskú hromadnú dopravu. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.



Ako povedal, DPMP sa dlhodobo snaží motivovať cestujúcich, aby využívali predplatné cestovné lístky, ktoré sú cenovo výhodnejšie oproti papierovým jednorazovým cestovným lístkom. Podľa údajov DPMP celkový počet predplatných lístkov už presiahol číslo 27.000.



Aktuálne je podľa Tomeka aktívnych takmer 15.900 kusov predplatných cestovných lístkov (mesačné, trojmesačné, ročné, zľavnené...) a viac ako 11.500 kusov predplatných cestovných lístkov za jedno euro (študenti do 18 rokov a seniori nad 62 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov a v obci Ľubotice).



„Keď k tomu prirátame počty cestujúcich do šesť rokov a nad 70 rokov, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu, zistíme, že až jedna tretina obyvateľov Prešova, Veľkého Šariša alebo niektorej z 11 okolitých obcí využíva MHD pravidelne. Potvrdzuje sa tak, že prešovská MHD má v oblasti dopravy kľúčovú úlohu. Okrem toho to pre nás predstavuje záväzok, aby sme naďalej zlepšovali naše služby,“ uviedol výkonný riaditeľ DPMP Karel Hirman.



Za prvé štyri mesiace roka 2025 sa podľa Tomeka predalo viac ako milión kusov jednorazových cestovných lístkov. V prípade tohto typu lístkov zaznamenáva DPMP v poslednom období trend poklesu predaja. Dostupné dáta však potvrdzujú, že počet cestujúcich, naopak, mierne rastie, a to vďaka tým, ktorí MHD využívajú pravidelne.



„Veríme, že sa nám podarí motivovať aj ďalších obyvateľov Prešova a okolitých obcí, aby využívali predplatené cestovné lístky, prípadne niektoré zo zvýhodnených možností prepravy v MHD, vďaka čomu bude ich každodenné dochádzanie do práce, do školy, na nákupy či za oddychom ešte lacnejšie,“ dodáva Hirman.



So stúpajúcim počtom cestujúcich sú podľa DPMP späté aj ďalšie benefity v podobe efektívnejšej prevádzky MHD a priaznivejšej dopravnej situácie v meste, s čím súvisí aj eliminovanie negatívnych dosahov na životné prostredie.