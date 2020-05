MHD v Banskej Bystrici bude premávať častejšie, v prázdninovom režime

Banská Bystrica 15. mája (TASR) – Mestská hromadná doprava (MHD) v Banskej Bystrici bude premávať častejšie. Od pondelka (18. 5.) sa vráti do prázdninového režimu. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že s uvoľňovaním vládnych opatrení začínajú byť čoraz viac vyťažené autobusy a trolejbusy MHD.



"Život v meste sa pomaly vracia do normálu a s uvoľňovaním vládnych opatrení je v uliciach čoraz viac ľudí. Na zasadnutiach krízového štábu intenzívne komunikujeme aj so zástupcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a prijímame také opatrenia, aby uvoľňovanie obmedzení malo hladký priebeh. Aj fungovanie MHD preto opäť posúvame do prázdninového režimu, čím zvýšime počet spojov na jednotlivých trasách," konštatoval primátor Ján Nosko.



Všetky vozidlá prešli dôkladnou dezinfekciou. Od začiatku mimoriadneho obdobia ju zabezpečujú dopravcovia pravidelne a vo zvýšenej frekvencii ekologickými prostriedkami.



"Všetky autobusy a trolejbusy v Banskej Bystrici prešli komplexnou dezinfekciou nanesením polymérovej vrstvy s ochranným účinkom po dobu 30 dní. V prípade pretrvávajúceho mimoriadneho obdobia bude takéto čistenie opakované každý mesiac," dodala Marhefková.



Do vozidiel MHD je stále povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa chránia rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Odporúča sa používať aj rukavice.