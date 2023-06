MHD v Bratislave bude premávať v prázdninovom režime

Bratislava 30. júna (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Bratislave bude od soboty (1. 7.) do konca augusta premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na sociálnej sieti.



V praxi to zároveň bude znamenať aj to, že linky 7 a 130 nebudú premávať. "Linku 130 pri ceste do Krematória z Patrónky môžete nahradiť využitím mestskej linky 37," odporúča mestský dopravca. Cestujúci však v tomto prípade môžu využiť aj regionálne linky 215, 219, 245, 250 a 269, v oblasti Lamača sú to linky 23, 30, 63 a 123.



DPB zároveň pripomína, že od 19. júna až do začiatku zimného semestra nepremáva linka 131 z Hlavnej stanice do Mlynskej doliny.