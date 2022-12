MHD v Handlovej zabezpečí Hater, prvý mesiac bude zdarma

Handlová 26. decembra (TASR) - Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Handlovej bude od začiatku budúceho roka prevádzkovať Hater - Handlová. Výkony vo verejnom záujme zabezpečí mestská spoločnosť na obdobie jedného roka na základe koncesnej zmluvy. Cestujúci budú MHD prvý mesiac využívať zadarmo.



Zámer zabezpečenia MHD odobrili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní, zároveň schválili cestovný poriadok a cenník. Nový dopravca zabezpečí dopravné výkony v objeme približne 200.000 kilometrov za rok, výšku odplaty stanovili na 299.926,79 eura.



S prevádzkou MHD začne nový dopravca 1. januára, a to s novými autobusmi a záložnými staršími autobusmi, povedal konateľ Hateru Vladimír Borák. Spoločnosť už má podľa neho k dispozícii všetky potrebné dopravné licencie, ktoré vydalo mesto a schválil Okresný úrad v Prievidzi.



"Čo sa týka platieb a tarify, predpokladám, že celý január pôjdeme zadarmo, ale budeme vydávať lístky. To je práve preto, aby sme si vedeli spraviť štatistiky, koľko ľudí jazdí MHD, z ktorých zastávok, akú máme frekvenciu," priblížil Borák. Štatistiky plánuje mesto podľa neho vyhodnotiť, pripomienkovať existujúce linky budú môcť poslanci i obyvatelia a na základe toho pristúpi k ich optimalizácii.



MHD v meste Hater zabezpečí prostredníctvom troch autobusov a piatich vodičov. Podľa Borákových slov prešli a namerali vzdialenosti medzi jednotlivými zastávkami. "Už teraz vidíme rezervy, ktoré sa skúmaním vyskytli. Máme to prejdené priamo so šoférmi SAD, ktorí sami deklarovali, že niektoré linky ľudia málo využívajú, niektoré vôbec. Práve toto potrebujeme optimalizovať a predpokladám, že sa dostaneme aj na inú sumu odplaty," dodal.



Zmluva s dopravcom SAD Prievidza, ktorý výkony vo verejnom záujme pre mesto zabezpečoval, sa končí 31. decembra tohto roka. Ďalšie predĺženie zmluvy by už bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Mesto sa preto podľa primátorky Silvie Grúberovej namiesto súťaže rozhodlo vyskúšať zabezpečovať túto službu pre obyvateľov prostredníctvom vlastnej obchodnej spoločnosti. Umožňuje to nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.



MHD bude premávať na území mes­ta v súlade s existujúcim cestovným poriadkom. Nové riešenie samospráva opiera i o plán dopravnej obslužnosti, ktorý si dala vypracovať v období rokov 2020 a 2021 na Žilinskej univerzite. Na príprave zmeny dopravcu pracovala počas celého roka. Doterajšie linky MHD chce zachovať na 97 percent, zostávajúce tri percentá sú linky, ktoré neboli dlhodobo vyťažené.