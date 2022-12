MHD v Košiciach je vypravovaná, pre sneženie môže vzniknúť zdržanie

Košice 12. decembra (TASR) - Autobusy a električky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach sú v pondelok ráno vypravované. Keďže naďalej sneží, cestujúca verejnosť musí najmä na kopcovitých trasách počítať s prípadným meškaním približne do 20 minút. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.



"Všetky električkové trate sa v noci podarilo očistiť. Ľudia sa dostanú do práce, aj keď treba počítať s nejakým zdržaním," povedal s tým, že všetky hlavne ťahy sú pre motoristov zjazdné. Magistrát zároveň vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť na cestách.



V noci z nedele (11. 12.) na pondelok mesto evidovalo v teréne približne 40 mechanizmov a desiatky ľudí. Prioritou sú hlavné ťahy, chodníky smerujúce k zdravotníckym zariadeniam a zastávky MHD. Podľa Tokarčíka na čistenie mesta v maximálnej miere využívajú aj externé zdroje.



Ako pre TASR potvrdil, v Košiciach naďalej zostáva v platnosti 1. stupeň kalamitnej situácie, ktorý mesto v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásilo v nedeľu. "Umožňuje nám to efektívnejšie riadiť údržbu a čistenie ciest v rámci operačného plánu údržby," dodal.