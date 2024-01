MHD v Partizánskom zabezpečí na ďalší rok a pol doterajší dopravca

Partizánske 8. januára (TASR) - Výkony vo verejnom záujme v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Partizánskeho zabezpečí nasledujúci rok a pol doterajší dopravca. Samospráva so spoločnosťou SAD Prievidza uzavrela zmluvu koncom decembra minulého roka na základe výsledku verejnej súťaže.



"Dopravca bude zabezpečovať výkony vo verejnom záujme v Partizánskom od 1. januára tohto roka do 30. júna 2025," spresnila samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Mesto v zmysle zmluvy poverilo spoločnosť vykonaním dopravných služieb v súlade s vydanou dopravnou licenciou v objeme 149.400 ubehnutých kilometrov počas trvania zmluvy. Dopravca výkony zabezpečí prostredníctvom šiestich autobusov podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami. Zmluvu o zabezpečí výkonov podpísala radnica so spoločnosťou 29. decembra 2023. Zaplatí jej 540.908 eur.



Zmluva, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, má za cieľ preklenúť obdobie 18 mesiacov do 30. júna 2025. Mesto v súčasnosti pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na obdobie od 1. júla 2025 do 30. júna 2035. "Predpoklad verejného obstarávateľa je uzatvoriť ďalšiu zmluvu na minimálne desať rokov s novými kvalitatívnymi štandardmi poskytovaných služieb," skonštatovala radnica. Verejnú súťaž plánuje vyhlásiť v prvom kvartáli tohto roka.