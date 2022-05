MHD v Považskej Bystrici bude zadarmo aj pre študentov a ZŤP

Považská Bystrica 7. mája (TASR) – Dopravný podnik mesta Považská Bystrica (DPMPB) rozšíri od 1. júna okruh cestujúcich, ktorí budú môcť využívať mestskú hromadnú dopravu (MHD) bezplatne. Pôjde o študentov a zdravotne znevýhodnených. Umožní to priaznivé hospodárenie DPMPB, ktorého stopercentným vlastníkom sa v minulom roku stalo mesto. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



"Keď sme vyhodnotili prvý rok hospodárenia dopravného podniku, rozhodli sme sa, že spustíme pilotný projekt. MHD je od januára bezplatná pre deti predškolského veku so sprievodcom, žiakov základných škôl a seniorov. Za prvé štyri mesiace stúpol denný počet prepravených predškolákov so sprievodom o 400, žiakov bolo o 700 viac a bezplatnú mestskú dopravu využilo denne o 1000 seniorov viac," priblížil primátor.



Od júna podľa Janasa rozšíria možnosť bezplatného cestovania o študentov stredných, ale aj vysokých škôl a o zdravotne znevýhodnených, a to so sprievodcom i bez sprievodcu. Ako uviedol, vidia v tom pomoc rodičom, ktorí nebudú musieť platiť deťom dopravu. Tiež odľahčenie dopravy pri stredných školách, kde už mnoho maturantov jazdí do školy denne automobilom. "Po štyroch – piatich mesiacoch to vyhodnotíme a rozhodneme sa o ďalších kategóriách bezplatného cestovania," zdôraznil šéf považskobystrickej radnice.



Ako dodal, racionálny cieľ je mať v Považskej Bystrici do troch rokov MHD úplne bezplatnú pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.