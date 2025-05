MHD v Prešove je dostupnejšia aj pre zamestnancov nemocnice

Prešov 2. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) upravil od štvrtka (1. 5.) odchody vybraných spojov na linkách č. 10 a 19, ktoré obsluhujú zastávky MHD v blízkosti Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov. TASR o tom informoval hovorca dopravného podniku Vladimír Tomek.



Na linke č. 10 došlo v popoludňajších a večerných hodinách k posunu odchodov spojov z jednotlivých zastávok v rozpätí od dvoch do piatich minút. Na linke č. 19 došlo k trojminútovému posunu odchodov troch vybraných spojov počas víkendov a sviatkov. Okrem toho sú rozšírené trasy na dvoch kľúčových spojoch liniek č. 13 a 14, ktoré po novom obsluhujú aj zastávky Detská nemocnica a Fakultná nemocnica.



DPMP týmto spôsobom podľa Tomeka reflektuje na požiadavky súvisiace so zlepšením dostupnosti MHD, po skončení popoludňajších a večerných pracovných zmien, u najväčšieho prešovského zamestnávateľa, ktorým je práve fakultná nemocnica.



„Ako nemocnica sme vnímali potrebu lepšej dostupnosti verejnej dopravy pre našich zamestnancov aj pacientov, preto nás teší, že sa podarilo vyvolať stretnutie a prijať riešenie, ktoré prispeje k lepšiemu dochádzaniu a väčšiemu komfortu pre všetkých,“ uviedol riaditeľ Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov Juraj Smatana.



Zmeny cestovných poriadkov vzišli zo spoločnej iniciatívy mesta Prešov, DPMP a prešovskej nemocnice. Cieľom je motivovať zamestnancov nemocnice k zvýšenému využívaniu MHD, a zároveň znížiť mieru dopravného zaťaženia na cestách v okolí nemocnice.



„Pre prebiehajúce stavebné práce na objekte novej vojenskej nemocnice v Prešove od minulého roka nepremáva linka č. 20, a preto som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť pre zamestnancov nemocnice inú alternatívu. Ide o veľmi efektívne riešenie, pri ktorom nebude potrebné pridávať ani rušiť žiadne spoje,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



DPMP podľa Tomeka oslovil aj ďalších veľkých zamestnávateľov v meste Prešov s cieľom prispôsobiť grafikon spojov potrebám ich zamestnancov. „V priebehu mesiaca máj 2025 budú tieto požiadavky vyhodnotené a následne postupne pristúpime k prípadným ďalším zmenám na linkách MHD tak, aby sa vyšlo čo najviac v ústrety potrebám cestujúcej verejnosti v Prešove,“ dodal Tomek.



Z dôvodu otváracieho zápasu bude linka MHD premávať obchádzkovou trasou



Prešov 2. mája (TASR) - Z dôvodu konania otváracieho zápasu vo Futbal Tatran Aréne v Prešove budú v sobotu (3. 5.) od 12.30 do 20.00 h uzavreté ulice Čapajevova a Björnsonova. Linka číslo 39 bude preto premávať obchádzkovou trasou cez Clementisovu ulicu. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.



Ako povedal, linka číslo 39 neobslúži zastávky Mukačevská, Jazdecká, Futbal Tatran Aréna a Sabinovská. „Na obchádzkovej trase obslúži náhradné zastávky: Poliklinika, Clementisova, Volgogradská, Námestie Kráľovnej pokoja a Vukov (v oboch smeroch),“ uviedol Tomek.