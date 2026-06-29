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MHD v Prešove prejde od 1. júla na prázdninový režim
Linka číslo 1 bude mať od 1. júla upravené jazdné časy v smere na Nižnú Šebastovú, odchody z konečných zastávok zostávajú nezmenené.
Autor TASR
Prešov 29. júna (TASR) - Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov platných pre pracovný deň - prázdniny. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Linka číslo 1 bude mať od 1. júla upravené jazdné časy v smere na Nižnú Šebastovú, odchody z konečných zastávok zostávajú nezmenené. „Linky 2, 5 a 7 v súvislosti s pokračujúcou výstavbou nového mosta na Ulici Jána Pavla II. a uzáverou križovatky ulíc Škultétyho - 17. novembra budú mať do 31. augusta upravené cestovné poriadky. Vybrané spoje liniek 2 a 5 budú premávať v 60-minútovom intervale, zachované budú aj priame spoje Budovateľská - Bajkalská. Zastávka Škultétyho v smere na Čierny most bude dočasne presunutá na Budovateľskú ulicu,“ uviedol Hudák.
Linka 13 sa od 1. júla vracia na svoju základnú trasu v oboch smeroch. V pracovných dňoch budú zároveň upravené odchody vybraných spojov smerom na Čierny most. Čo sa týka linky číslo 15, viac spojov smerom k Fakultnej nemocnici bude premávať cez Kollárovu ulicu. „Počas víkendov sa odchody posunú o dve minúty neskôr, čím vznikne garantovaný prestup z linky 45 na linku 15 smer Nemocnica na zastávke Na Hlavnej,“ priblížil Hudák.
Spoje linky č. 26 budú celotýždenne obsluhovať zastávku Záturecká počas striedania pracovných zmien o 6.00 a 18.00 h. Dotknuté spoje budú preto odchádzať zo zastávky Veľká pošta skôr. Linka 38 - zastávka Škultétyho v smere na Železničnú stanicu bude dočasne presunutá na Budovateľskú ulicu. Cestovný poriadok linky zostáva bez zmien.
„V porovnaní so školským obdobím nebudú počas prázdnin premávať niektoré spoje, pri ďalších dôjde len k úprave časov odchodov alebo trás. Cestujúci by preto mali pri vyhľadávaní spojenia sledovať stĺpec pracovný deň - prázdniny,“ doplnil Hudák.
Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zároveň upozorňuje verejnosť, že od 1. júla vstupujú do platnosti upravené linkové cestovné poriadky. Cestujúci si ich môžu vopred pozrieť na webstránke DPMP.
Linka číslo 1 bude mať od 1. júla upravené jazdné časy v smere na Nižnú Šebastovú, odchody z konečných zastávok zostávajú nezmenené. „Linky 2, 5 a 7 v súvislosti s pokračujúcou výstavbou nového mosta na Ulici Jána Pavla II. a uzáverou križovatky ulíc Škultétyho - 17. novembra budú mať do 31. augusta upravené cestovné poriadky. Vybrané spoje liniek 2 a 5 budú premávať v 60-minútovom intervale, zachované budú aj priame spoje Budovateľská - Bajkalská. Zastávka Škultétyho v smere na Čierny most bude dočasne presunutá na Budovateľskú ulicu,“ uviedol Hudák.
Linka 13 sa od 1. júla vracia na svoju základnú trasu v oboch smeroch. V pracovných dňoch budú zároveň upravené odchody vybraných spojov smerom na Čierny most. Čo sa týka linky číslo 15, viac spojov smerom k Fakultnej nemocnici bude premávať cez Kollárovu ulicu. „Počas víkendov sa odchody posunú o dve minúty neskôr, čím vznikne garantovaný prestup z linky 45 na linku 15 smer Nemocnica na zastávke Na Hlavnej,“ priblížil Hudák.
Spoje linky č. 26 budú celotýždenne obsluhovať zastávku Záturecká počas striedania pracovných zmien o 6.00 a 18.00 h. Dotknuté spoje budú preto odchádzať zo zastávky Veľká pošta skôr. Linka 38 - zastávka Škultétyho v smere na Železničnú stanicu bude dočasne presunutá na Budovateľskú ulicu. Cestovný poriadok linky zostáva bez zmien.
„V porovnaní so školským obdobím nebudú počas prázdnin premávať niektoré spoje, pri ďalších dôjde len k úprave časov odchodov alebo trás. Cestujúci by preto mali pri vyhľadávaní spojenia sledovať stĺpec pracovný deň - prázdniny,“ doplnil Hudák.
Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zároveň upozorňuje verejnosť, že od 1. júla vstupujú do platnosti upravené linkové cestovné poriadky. Cestujúci si ich môžu vopred pozrieť na webstránke DPMP.