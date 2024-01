MHD v Prievidzi a v Bojniciach jazdí podľa nového cestovného poriadku

Prievidza 2. januára (TASR) - Viaceré spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prievidzi a Bojniciach jazdia od pondelka (1. 1.) podľa nového cestovného poriadku. Prievidzský dopravca SAD Prievidza pristúpil i k zmene názvov zastávok v okresnom meste. Spoločnosť o tom informovala na svojom webe.



Nový cestovný poriadok zahŕňa vo väčšine prípadov niekoľkominútové posuny v čase príchodov a odchodov spojov. Zároveň došlo k menším časovým zmenám z dôvodu zosúladenia cestovných poriadkov s reálnym časom jazdy, zabezpečenia lepších prestupov na iné spoje a zabezpečenia taktov.



Od pondelka pribudol i nový ranný spoj do priemyselného parku. Technicko-hospodárski pracovníci tak budú mať možnosť sa ráno dostať do práce novým spojom na linke číslo 83 s príchodom do priemyselného parku pred 7.00 h. "Tento spoj bude vedený ako nasledujúci spoj k linke číslo 44, čiže cestujúci sa tak dostanú do priemyselného parku zo sídliska Necpaly a Kopanice bez prestupu," priblížila prievidzská samospráva.



Zmenou prešli i názvy 18 zastávok v okresnom meste. "Nové názvy vznikli z návrhov výborov jednotlivých volebných obvodov," dodal dopravca.