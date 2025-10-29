< sekcia Regióny
MHD v Trenčíne bude počas jesenných prázdnin premávať obmedzene
Počas víkendu 1. a 2. novembra budú všetky linky jazdiť podľa štandardných cestovných poriadkov pre soboty, nedele a sviatky.
Autor TASR
Trenčín 29. októbra (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne bude počas jesenných prázdnin vo štvrtok (30. 10.) a v piatok (31. 10.) premávať ako v pracovných dňoch počas prázdnin. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Počas víkendu 1. a 2. novembra budú všetky linky jazdiť podľa štandardných cestovných poriadkov pre soboty, nedele a sviatky. Zmenou oproti minulosti je, že v sobotu (1. 11.) na Sviatok všetkých svätých bude v prevádzke aj linka číslo 25, keďže po legislatívnej zmene budú v tento deň otvorené aj obchodné centrá,“ uviedla hovorkyňa.
Ako dodala, od štvrtka 23. októbra obnovili zastavovanie autobusov na zastávke Pred poľom smerom do Kubrej v štandardnej polohe. Dočasnú zastávku, zriadenú asi o 25 metrov ďalej v smere jazdy, zrušili. Dôvodom dočasnej preložky zastávky, ktorá trvala od 8. októbra, bola realizácia priechodu pre chodcov na Kubranskej ulici.
