Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Regióny

MHD vo Zvolene plánujú zapojiť do dopravného systému kraja

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa Svatušku chcú zároveň do systému vstúpiť ako pripravený partner, aby integrácia priniesla dlhodobo udržateľný prínos pre cestujúcich.

Autor TASR
Zvolen 20. januára (TASR) - Mesto Zvolen má záujem zapojiť svoju mestskú hromadnú dopravu (MHD) do Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v čo najkratšom možnom čase. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.

Podľa Svatušku chcú zároveň do systému vstúpiť ako pripravený partner, aby integrácia priniesla dlhodobo udržateľný prínos pre cestujúcich. „Aj z tohto dôvodu mesto pripravuje a postupne robí kroky smerujúce k zlepšeniu dopravnej obslužnosti,“ objasnil. Cieľom je podľa neho moderná hromadná doprava, ktorá bude prehľadná, jednoduchá, pravidelná, funkčná a časovo aj priestorovo efektívnejšia.

Podotkol, že príprava integrácie MHD Zvolen do IDS BBSK pokračuje najmä na úrovni prípravy zmluvnej dokumentácie. Zároveň mesto podľa neho myslí na integráciu aj v rámci prípravy komplexnej zmeny dopravnej obslužnosti MHD Zvolen. Vytvoriť má vhodné podmienky pre jej zapojenie do integrovaného systému. „Z časového hľadiska mesto v ideálnom prípade predpokladá integráciu MHD do IDS BBSK približne o rok,“ spomenul. Doplnil, že do tohto obdobia by mala byť uzavretá zmluvná stránka spolupráce. Zároveň by mal byť pripravený a implementovaný nový koncept dopravnej obslužnosti MHD.

Vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková uviedla, že záujem IDS BBSK integrovať do systému MHD vo Zvolene stále trvá. „Už viac ako rok sme v kontakte so zástupcami samosprávy a hľadáme riešenia, ktoré by boli v prospech verejnosti,“ zhrnula. Povedala, že samotný dátum integrácie závisí nielen od podpisu zmluvy, ale aj od technickej a tarifnej pripravenosti mestskej dopravy na integráciu.

Ľudia nad 70 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) cestujú od nového roka v MHD vo Zvolene zadarmo. Dôvodom tarifných úprav je plánované spojenie zvolenskej MHD s IDS BBSK. Na bezplatné cestovanie stačí seniorom nad 70 rokov občiansky preukaz. Aby však mohli seniori nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK aj v novom roku cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou SeniorPas.
.

Neprehliadnite

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ