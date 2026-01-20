< sekcia Regióny
MHD vo Zvolene plánujú zapojiť do dopravného systému kraja
Podľa Svatušku chcú zároveň do systému vstúpiť ako pripravený partner, aby integrácia priniesla dlhodobo udržateľný prínos pre cestujúcich.
Autor TASR
Zvolen 20. januára (TASR) - Mesto Zvolen má záujem zapojiť svoju mestskú hromadnú dopravu (MHD) do Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v čo najkratšom možnom čase. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Podľa Svatušku chcú zároveň do systému vstúpiť ako pripravený partner, aby integrácia priniesla dlhodobo udržateľný prínos pre cestujúcich. „Aj z tohto dôvodu mesto pripravuje a postupne robí kroky smerujúce k zlepšeniu dopravnej obslužnosti,“ objasnil. Cieľom je podľa neho moderná hromadná doprava, ktorá bude prehľadná, jednoduchá, pravidelná, funkčná a časovo aj priestorovo efektívnejšia.
Podotkol, že príprava integrácie MHD Zvolen do IDS BBSK pokračuje najmä na úrovni prípravy zmluvnej dokumentácie. Zároveň mesto podľa neho myslí na integráciu aj v rámci prípravy komplexnej zmeny dopravnej obslužnosti MHD Zvolen. Vytvoriť má vhodné podmienky pre jej zapojenie do integrovaného systému. „Z časového hľadiska mesto v ideálnom prípade predpokladá integráciu MHD do IDS BBSK približne o rok,“ spomenul. Doplnil, že do tohto obdobia by mala byť uzavretá zmluvná stránka spolupráce. Zároveň by mal byť pripravený a implementovaný nový koncept dopravnej obslužnosti MHD.
Vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková uviedla, že záujem IDS BBSK integrovať do systému MHD vo Zvolene stále trvá. „Už viac ako rok sme v kontakte so zástupcami samosprávy a hľadáme riešenia, ktoré by boli v prospech verejnosti,“ zhrnula. Povedala, že samotný dátum integrácie závisí nielen od podpisu zmluvy, ale aj od technickej a tarifnej pripravenosti mestskej dopravy na integráciu.
Ľudia nad 70 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) cestujú od nového roka v MHD vo Zvolene zadarmo. Dôvodom tarifných úprav je plánované spojenie zvolenskej MHD s IDS BBSK. Na bezplatné cestovanie stačí seniorom nad 70 rokov občiansky preukaz. Aby však mohli seniori nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK aj v novom roku cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou SeniorPas.
Podľa Svatušku chcú zároveň do systému vstúpiť ako pripravený partner, aby integrácia priniesla dlhodobo udržateľný prínos pre cestujúcich. „Aj z tohto dôvodu mesto pripravuje a postupne robí kroky smerujúce k zlepšeniu dopravnej obslužnosti,“ objasnil. Cieľom je podľa neho moderná hromadná doprava, ktorá bude prehľadná, jednoduchá, pravidelná, funkčná a časovo aj priestorovo efektívnejšia.
Podotkol, že príprava integrácie MHD Zvolen do IDS BBSK pokračuje najmä na úrovni prípravy zmluvnej dokumentácie. Zároveň mesto podľa neho myslí na integráciu aj v rámci prípravy komplexnej zmeny dopravnej obslužnosti MHD Zvolen. Vytvoriť má vhodné podmienky pre jej zapojenie do integrovaného systému. „Z časového hľadiska mesto v ideálnom prípade predpokladá integráciu MHD do IDS BBSK približne o rok,“ spomenul. Doplnil, že do tohto obdobia by mala byť uzavretá zmluvná stránka spolupráce. Zároveň by mal byť pripravený a implementovaný nový koncept dopravnej obslužnosti MHD.
Vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková uviedla, že záujem IDS BBSK integrovať do systému MHD vo Zvolene stále trvá. „Už viac ako rok sme v kontakte so zástupcami samosprávy a hľadáme riešenia, ktoré by boli v prospech verejnosti,“ zhrnula. Povedala, že samotný dátum integrácie závisí nielen od podpisu zmluvy, ale aj od technickej a tarifnej pripravenosti mestskej dopravy na integráciu.
Ľudia nad 70 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) cestujú od nového roka v MHD vo Zvolene zadarmo. Dôvodom tarifných úprav je plánované spojenie zvolenskej MHD s IDS BBSK. Na bezplatné cestovanie stačí seniorom nad 70 rokov občiansky preukaz. Aby však mohli seniori nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK aj v novom roku cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou SeniorPas.