MHD využilo počas otváracieho ceremoniálu EHMK skoro trikrát viac ľudí
Autor TASR
Trenčín 5. marca (TASR) - Počas hlavného dňa otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 využilo v sobotu 14. februára mestskú hromadnú dopravu takmer trojnásobne viac cestujúcich ako počas bežných sobôt. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Dáta potvrdzujú, že počas otváracieho víkendu Trenčín 2026 vytvorila verejná autobusová doprava atraktívnu ponuku. Kým v bežné soboty sa červenými autobusmi odvezie spolu necelých 9000 ľudí, v sobotu 14. februára to bolo 25.550 cestujúcich,“ doplnila hovorkyňa.
Zaujímavé čísla sú podľa nej aj pri linke P, ktorá poskytla v spomínaný deň kyvadlovú dopravu z alebo na záchytné parkoviská. Odviezlo sa ňou spolu viac ako 1220 ľudí.
