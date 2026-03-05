Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Regióny

MHD využilo počas otváracieho ceremoniálu EHMK skoro trikrát viac ľudí

.
Na snímke vlajočky a v pozadí Trenčiansky hrad počas prípravných prác na otvárací víkend Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 v Trenčíne. Foto: TASR - Martin Medňanský

Kým v bežné soboty sa červenými autobusmi odvezie spolu necelých 9000 ľudí, v sobotu 14. februára to bolo 25.550 cestujúcich, doplnila hovorkyňa Trenčína.

Autor TASR
Trenčín 5. marca (TASR) - Počas hlavného dňa otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 využilo v sobotu 14. februára mestskú hromadnú dopravu takmer trojnásobne viac cestujúcich ako počas bežných sobôt. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Dáta potvrdzujú, že počas otváracieho víkendu Trenčín 2026 vytvorila verejná autobusová doprava atraktívnu ponuku. Kým v bežné soboty sa červenými autobusmi odvezie spolu necelých 9000 ľudí, v sobotu 14. februára to bolo 25.550 cestujúcich,“ doplnila hovorkyňa.

Zaujímavé čísla sú podľa nej aj pri linke P, ktorá poskytla v spomínaný deň kyvadlovú dopravu z alebo na záchytné parkoviská. Odviezlo sa ňou spolu viac ako 1220 ľudí.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme