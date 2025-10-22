< sekcia Regióny
MHD v Žiari nad Hronom sa zapojí do integrovaného dopravného systému
Integrácia prinesie tiež zjednotenie cenníka s celým regiónom.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 22. októbra (TASR) - Od nového roka sa mestská hromadná doprava (MHD) v Žiari nad Hronom zapojí do Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK). Najvýraznejšou zmenou bude zavedenie predplatného cestovného lístka, ktorý v žiarskej MHD doteraz neexistoval. TASR o tom v stredu informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
„Každý predplatný lístok, ktorý v sebe bude zahŕňať zónu Žiar nad Hronom, bude od nového roka automaticky platný nielen v prímestských autobusoch, ale aj na linkách žiarskej MHD,“ potvrdil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš.
Integrácia prinesie tiež zjednotenie cenníka s celým regiónom. Pre obyvateľov nad 70 rokov s platným Senior pasom a ďalšie skupiny cestujúcich podľa prepravného poriadku IDS BBSK tak bude cestovanie bezplatné. Pre záujemcov tiež pribudne možnosť platby platobnou kartou v autobuse. Všetky aktuálne žiarske zastávky MHD a frekvenciu spojov zachovajú, na niektorých linkách spoje pribudnú. MHD po novom obslúži aj železničnú stanicu Žiar nad Hronom. „Rozšíria niektoré spoje a čas ukáže aj to, ktoré sú využívané viac, ktoré menej a ktoré vôbec. Budeme tak vedieť narábať aj s týmito dátami,“ povedal žiarsky primátor Peter Antal. Ďalšou výhodu je podľa neho aj kancelária IDS BBSK, ktorá je v blízkosti autobusovej stanice.
Pre držiteľov karty MHD Žiar nad Hronom existuje pre plynulý prechod do systému IDS BBSK niekoľko krokov. Všetky návody a videá sú na webstránke dopravného systému kraja, pomoc s registráciou i kartou poskytne aj zákaznícke centrum. Na cestovanie budú môcť ľudia využiť aj súčasnú dopravnú kartu. Pridať si ju však musia ako identifikátor vo svojom novom zákazníckom účte v systéme IDS BBSK. „Kredit, ktorý majú dnes ľudia zakúpený na cestovanie v MHD Žiar nad Hronom, treba minúť do konca roka 2025. Do nového systému ho nie je možné preniesť,“ pripomenula Štepáneková.
