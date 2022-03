MHD zadarmo pre rekonštrukciu Slaneckej cesty zatiaľ nebude

Košice 18. marca (TASR) – Cestujúci MHD zatiaľ nebudú mať nárok na bezplatnú električkovú dopravu z dôvodu rekonštrukcie Slaneckej cesty v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v piatok rokovanie o tomto bode prerušili.



Mesto predtým avizovalo, že ak poslanci schvália zmenu tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), počas rekonštrukcie Slaneckej cesty by malo byť cestovanie v električkách v úseku Važecká - Most VSS a späť bezplatné od pondelka (21. 3.).



Časť z pléna MsZ sa stotožňovala s poslaneckým návrhom, aby sa bezplatná doprava rozšírila a týkala sa všetkých obyvateľov s trvalým či prechodným pobytom v dotknutej MČ, a to na všetkých linkách električiek smerujúcich do a z MČ Nad jazerom. Kým niektorí poslanci v prípade neschválenia takéhoto návrhu argumentovali kolapsom dopravy, iní ho odmietali pre negatívny dosah na DPMK a takýto návrh označili za „rýdzo politický“. Poslanec a predseda dozornej rady DPMK Jozef Filipko pripomenul, že dopravný podnik potrebuje na dofinancovanie svojich potrieb pre tento rok 11 miliónov eur. Podobné bonusy by pritom vytvorili potrebu ďalšej finančnej kompenzácie pre DPMK.



MsZ by malo pokračovať v rokovaní o bezplatnej doprave pre rekonštrukciu Slaneckej cesty na nasledujúcom zasadnutí.



V Košiciach sa tento týždeň naplno rozbehli stavebné práce v rámci rekonštrukcie frekventovanej Slaneckej cesty, čo si vyžiadalo viaceré dopravné obmedzenia. Mesto a vedenie MČ Nad jazerom preto vodičom odporučili vytvorenie si časovej rezervy, no najmä využívanie posilnenej električkovej dopravy.