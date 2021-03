MIB bude naďalej viesť J. Mazúr, schválili to mestskí poslanci

Bratislava 25. marca (TASR) – Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) bude naďalej viesť Ján Mazúr. Ten inštitútu doteraz dočasne šéfoval. Po marcovom výberovom konaní ho na túto pozíciu odporučila bratislavskému primátorovi aj výberová komisia. Vo štvrtok ho mestské zastupiteľstvo vymenovalo do funkcie riaditeľa od 1. mája.



Mazúr, ktorý je v súčasnosti aj zástupcom riaditeľa bratislavského magistrátu, bol dočasným riaditeľom MIB od októbra 2019. Absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. Naďalej učí a participuje na výskume na Univerzite Komenského v oblasti obchodného a finančného práva.



"Dlhodobo sa venuje tvorbe mestských politík, tiež témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch," píše sa v jeho profile na webe inštitútu. V Aliancii Stará tržnica viedol projekt Shared Cities: Creative Momentum na podporu kvalitnejších európskych miest, v rámci ktorého spoluinicioval projekt Živé námestie. Ako člen tímu Platformy pre Bratislavu spolupracoval na strategickom dokumente Plán Bratislava.



Hlavné mesto chce, aby riaditeľ MIB rozvíjal a riadil prácu inštitútu v oblasti prípravy a tvorby územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentov, zabezpečil pokračovanie nasadeného trendu v oblasti organizovania urbanistických a architektonických súťaží. Taktiež od neho očakáva rozvoj participácie a participačných aktivít mesta pri tvorbe a rekonštrukcii verejného priestoru. Zastrešiť by podľa mesta mal aj práce na príprave strategického dokumentu Plán Bratislava 2030 a iných koncepčných a strategických dokumentov.



Mestský MIB odštartoval svoju činnosť v apríli 2019. Vedenie bratislavskej samosprávy sľubuje, že organizácia bude centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov k mestu. Inštitút má byť kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám.



Oblasťami pôsobenia MIB sú verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátová politika a analytické činnosti. Rovnako aj participácia a komunikácia, zeleň a životné prostredie či strategické plánovanie.