MIB: Budova Najvyššieho súdu SR by mala byť zrekonštruovaná

Bratislava 23. júla (TASR) - Budova Najvyššieho súdu (NS) SR na Župnom námestí v Bratislave by mala byť zrekonštruovaná. Ide o nákladovo najefektívnejšie riešenie. Vyplýva to zo štúdie uskutočniteľnosti, ktorú pre súd spracoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).



Štúdia porovnávala viaceré varianty, vrátane výstavby novej budovy alebo pokračovania v súčasnom nájme. "V zmysle ekonomickej výhodnosti a konzervatívneho prístupu ku scenáru rekonštrukcie budovy, je odporúčané prijať rozhodnutie o rekonštrukcii budovy," uvádza sa v štúdii.



Cieľom finančnej analýzy bolo nájsť nákladovo najefektívnejšie riešenie. Alternatívy boli porovnané na 30-ročnom horizonte. "Výsledky štúdie boli následne predložené Útvaru hodnoty za peniaze a sú podkladom pre jeho odporúčanie, ktorý variant je pre revitalizáciu budovy Najvyššieho súdu najefektívnejší," informoval Najvyšší súd na sociálnej sieti.



Najvyšší súd oslovil metropolitný inštitút, aby zhodnotil aktuálny stav budovy a potreby inštitúcie, pripravil štúdiu uskutočniteľnosti a následne nastavil a zrealizoval architektonickú súťaž.



Budova Najvyššieho súdu so špecificky uspôsobeným konštrukčným systémom je poslednou veľkou realizovanou administratívnou budovou architekta Vladimíra Dedečka. Posledné roky je prázdna pre svoj zlý technický stav a náročný energetický prevádzkový režim. Najvyšší súd na Župnom námestí sídli len formálne, pretože z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy svoju činnosť reálne vykonáva v štyroch iných budovách.