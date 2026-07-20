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Michal Repaský sa bude opätovne uchádzať o post primátora Sabinova

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Na snímke Sabinov – historické centrum mesta. Foto: TASR/Milan Kapusta

Voľby26: Michal Repaský sa bude opätovne uchádzať o post primátora Sabinova

Autor TASR
Sabinov 20. júla (TASR) - Súčasný primátor Sabinova Michal Repaský sa bude opätovne uchádzať o post primátora mesta. Oznámil to v nedeľu (19. 7.) vo videu na sociálnej sieti.

Byť primátorom je podľa neho každodennou zodpovednosťou, ktorá si vyžaduje reálne skúsenosti a znalosť fungovania samosprávy. „Za posledné roky sme Sabinov spoločne posunuli výrazne vpred. Uskutočňujeme projekty, ktoré majú zmysel a skutočne skvalitňujú náš každodenný život. Tieto výsledky však pre mňa nepredstavujú cieľovú pásku. Naopak, vnímam ich ako silný záväzok,“ povedal Repaský s tým, že preto sa rozhodol opäť kandidovať na primátora mesta.

„Chcem pokračovať v začatej práci, dotiahnuť do konca rozbehnuté projekty a naďalej posúvať Sabinov dopredu. Úspešný rozvoj mesta sa totiž nedá vtesnať do jedného volebného cyklu. Každý deň pracujeme na strategických rozhodnutiach a pripravujeme projekty, ktoré robia Sabinov lepším nielen na najbližšie štyri roky, ale siahajú ďaleko do budúcnosti,“ dodal Repaský.
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