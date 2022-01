V Michaľanoch pribudla nájomná bytovka, pre záujem rátajú s ďalšou

Michaľany 9. januára (TASR) - Obec Michaľany v Trebišovskom okrese minulý rok postavila nájomný bytový dom, po októbrovej kolaudácii sa doň v decembri nasťahovali nájomníci. V objekte je 18 bytov, záujem o nájom v nich bol dvojnásobný.



Štvorpodlažná novostavba na ulici Na sídlisku zahŕňa šesť jednoizbových a 12 trojizbových bytov. Rozpočet na výstavbu bol 1.108.000 eur, ministerstvo dopravy a výstavby poskytlo celkovú dotáciu vrátane technickej vybavenosti viac ako 400.000 eur, zvyšok išiel zo zdrojov obce a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Úver bude obec splácať z nájomného.



"Hodnotím pozitívne, že sme do toho šli. Najviac komplikácií alebo to, čo možno odrádza starostov od takýchto projektov, sú rôzne byrokratické záležitosti, povolenia a podobne. Ceny išli medzičasom hore, my sme to, chvalabohu, stihli tak, že sme nepotrebovali nič zvyšovať," uviedol pre TASR starosta obce Zoltán Tarbaj.



V Michaľanoch žije približne 1900 obyvateľov. Obec začala stavať v roku 2020 z dôvodu nedostatku bytov a stavebných pozemkov, zároveň chce udržať mladé rodiny. Záujem o byty bol veľký, ich prideľovanie stanovilo prijaté všeobecne záväzné nariadenie. "Asi 25 záujemcov bolo na trojizbové byty a nejakých 13 záujemcov na jednoizbové byty. Dostával sme žiadosti aj po uzavretí, tie evidujeme a v prípade ďalšej výstavby budú uprednostnené," povedal starosta.



Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku poplatku za štvorcový meter na 2,80 eura mesačne, pre trojizbové byty tak nájom vychádza do 200 eur a pre jednoizbové do 100 eur. Nájomníci si osobitne platia energie, vodu a stočné. Každý byt má samostatný kotol na prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovania, meranie elektrickej energie a vodomer. V nových bytoch strávilo niekoľko rodín už aj Vianoce.



"Obec zatiaľ nemala nájomné byty, chceme zistiť, ako s tým vieme fungovať, ale máme pripravený priestor na novú výstavbu, či už to bude radová alebo nejaké menšie bytovky, s tým, že by sme medzi blokmi riešili aj nejaký parčík alebo detské ihrisko," uviedol Tarbaj. Takýto projekt by sa podľa neho mohol riešiť už tento rok, prípadne budúci.