Michalovčan prešiel autom cez lávku pre peších, mesto ju skontroluje

Michalovce 22. marca (TASR) - V Michalovciach prešiel vodič autom cez lávku pre chodcov a cyklistov v smere na sídlisko Stráňany. Hovorkyňa radnice Mária Stríčková pre TASR uviedla, že mesto už zabezpečuje kontrolu lávky. Polícia vodičovi zadržala vodičský preukaz a zakázala ďalšiu jazdu. K podobnému incidentu došlo aj v januári.



Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej vodič porušil viaceré pravidlá cestnej premávky, keď za križovatkou prešiel cez chodník po cestičke pre cyklistov na most ponad rieku Laborec, ktorý je určený pre peších chodcov a pre cyklistov. "Sankcia, ktorá môže byť vodičovi uložená v správnom konaní, je pokuta vo výške od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až na dva roky. V rozkaznom konaní mu môže byť uložená pokuta do výšky 150 eur," spresnila.



Michalovská radnica plánuje lávku na sídlisko Stráňany skontrolovať. Keďže k podobnému incidentu, keď auto prešlo po lávke, došlo aj v januári, zaoberať sa chce aj značením. "Dočasné dopravné značenie je podľa vyjadrenia dopravného inšpektorátu postačujúce. Ale budeme iniciovať ďalšie stretnutie a opätovne túto tému otvoríme," uviedla hovorkyňa a vysvetlila, že signálny plán je nastavený tak, aby uľahčil prechod chodcom a cyklistom cez Sládkovičovu ulicu. Taktiež je zabezpečený bezpečný vjazd a výjazd vozidiel zo staveniska. Zároveň je vytvorená dlhšia časová rezerva na uvoľnenie okružnej križovatky.



Súbežne s pešou lávkou sa nachádza most pre automobily. Ten je od septembra 2023 uzavretý a prebieha na ňom komplexná rekonštrukcia, preto je cesta na michalovské sídlisko vedená cez obchádzkovú trasu. Opätovné otvorenie mosta pre dopravu je plánované v júni.