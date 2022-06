Michalovčania môžu pripomienkovať štúdiu k revitalizácii

Michalovce 15. júna (TASR) - Štúdiu k revitalizácii lokality Hrádok v Michalovciach, ktorú mesto zverejnilo na svojej internetovej stránke, môže verejnosť do 10. júla pripomienkovať. Jej koncepciou je slogan Štyri generácie, štyri pohľady na voľný čas, štyri svetové strany, štyri záujmové územia – jeden Hrádok. Ako tiež TASR informovala vedúca oboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Mária Stričková, revitalizácii celej lokality musí predchádzať majetkovoprávne vyrovnanie vzťahov k pozemkom.



"Štúdia v súčasnosti navrhuje revitalizáciu zelene a výsadbu ovocného sadu s čoraz menej používanými ovocnými druhmi ako moruša, dula, jarabina, mišpuľa, chodníky, vyhliadkovú lávku, parkovisko, verejné osvetlenie, cyklotriálovú dráhu, mestský mobiliár, reštauráciu a amfiteáter, ale tiež ihriská a vstupné portály," priblížila Stričková. Keďže prevažná časť záujmového územia patrí do majetku Lesov Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu a investícia na cudzích pozemkoch nie je možná, mesto v prvej etape plánuje revitalizovať lokality vo vlastníctve mesta. Táto snaha má byť aj súčasťou integrovanej územnej stratégie, vďaka ktorej ju chce samospráva realizovať s podporou prostriedkov z Európskej únie. Podľa Stričkovej sú majetkové vzťahy zároveň dôvodom, prečo celá lokalita v posledných rokoch chátra.



Ako doplnila, Hrádok je pre Michalovčanov významný nielen z hľadiska krajinárskeho, ale aj z hľadiska historického. Na jeho vrchole sa vyníma neogotická Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, rodinná hrobka Sztárayovcov, považovaná za voľnú kópiu gotickej Kaplnky sv. Michala v Košiciach. Niekoľko metrov od nej sa nachádza ďalšia národná kultúrna pamiatka Moussonov dom, v ktorom v súčasnosti sídli michalovská hvezdáreň. Je zároveň pietnym miestom. Na východnej strane Hrádku je historický židovský cintorín a na južnom svahu sa nachádza pamätník i Ústredný vojenský cintorín vojakov Červenej armády. "V tejto lokalite plánujeme vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov mesta i jeho okolia tak, aby si tam každý našiel niečo, kvôli čomu by sa na toto miesto rád vracal," uzavrela.