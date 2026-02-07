< sekcia Regióny
Michalovčania sa môžu zapojiť do tvorby komunitného plánu mesta

Autor TASR
Michalovce 7. februára (TASR) - Samospráva dáva obyvateľom možnosť zapojiť sa do prípravy strategického dokumentu Komunitný plán mesta Michalovce na obdobie rokov 2027 - 2030, a to prostredníctvom dotazníka. Informuje o tom mesto Michalovce na svojej webovej stránke s tým, že cieľom dokumentu je vypracovať návrh na postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov mesta.
„Nikto nevie lepšie ako vy, kde chýba lavička, ktorá služba pre seniorov nefunguje, alebo čo chýba našim deťom po škole. Úradníci vidia čísla, vy vidíte realitu. Bez vašich postrehov a návrhov by sme ‚stavali dom bez základov‘,“ uvádza radnica, podľa ktorej verejnosť vyplnením dotazníka pomáha určiť priority. Deklaruje, že chce investovať do toho, čo obyvatelia reálne využijú. „Máte šancu nielen poukázať na to, čo nefunguje, ale aj navrhnúť riešenia,“ dodáva.
Dotazník dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb na území mesta. Obyvatelia v ňom okrem iného môžu tiež označiť, čo v súčasnosti považujú za najväčšie problémy v Michalovciach.
Online dotazník je zverejnený na webe mesta, vyplniť ho možno do 28. februára. Všetky získané údaje budú podľa mesta jedným z hlavných informačných zdrojov potrebných pre vznik uvedeného plánu sociálnych služieb.
