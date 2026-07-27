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Michalovce a okolie zasiahla silná búrka s krúpami

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Na snímke krúpy počas silnej búrky. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Mesto Michalovce po búrke vyslalo pracovníkov do terénu, aby situáciu monitorovali a zisťovali rozsah prípadných škôd.

Autor TASR
,aktualizované 
Michalovce 27. júla (TASR) - Michalovce a okolité obce zasiahla v pondelok popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Mesto Michalovce po búrke vyslalo pracovníkov do terénu, aby situáciu monitorovali a zisťovali rozsah prípadných škôd.

Obyvateľov zároveň vyzvalo, aby nahlásili spadnuté konáre alebo poškodenie mestského majetku vo svojom okolí.

Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Michalovciach zasahovali pri šiestich popadaných stromoch a konároch. Škody po búrke odstraňujú aj dobrovoľní hasiči. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint, profesionálni hasiči aktuálne zasahujú aj v obci Palín, kde búrka poškodila strechu rodinného domu.

Po 14.30 h zasahovali hasiči aj vo Veľkej Lodine v okrese Košice-okolie pri záchrane dvoch turistov. Tí zostali počas búrky a krupobitia v lese a pred nepriaznivým počasím sa ukryli pod skalným previsom. Na mieste zasahovali štyria hasiči s tromi kusmi techniky.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa pred silnými búrkami pre okresy Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné a Snina.
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