MICHALOVCE APELUJÚ: Nekŕmte holuby
Problémom sú aj ich exkrementy, ktoré znečisťujú verejné priestranstvá a poškodzujú budovy.
Autor TASR
Michalovce 10. marca (TASR) - V Michalovciach evidujú zvýšený počet mestských holubov. Zdržiavajú sa v centre mesta aj na sídliskách, obsadzujú balkóny alebo strešné priestory opustených či nezabezpečených budov. Ako informovala samospráva na webovej stránke, môžu prenášať rôzne vírusové ochorenia.
Ako príklad uviedli ornitózu, salmonelózu či vtáčiu tuberkulózu. Zároveň môžu šíriť parazity, ktoré u citlivých osôb vyvolávajú alergické reakcie. Problémom sú aj ich exkrementy, ktoré znečisťujú verejné priestranstvá a poškodzujú budovy.
„Žiadame obyvateľov, aby nekŕmili holuby na verejných priestranstvách,“ uviedli z radnice. Dodali, že kŕmením holubov dochádza k tomu, že vtáky strácajú prirodzenú plachosť, sú kŕmené nevhodnou potravou a neskonzumovaná potrava láka hlodavce, čo spôsobuje ďalšie problémy.
