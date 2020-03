Autobusový prepravca v Michalovciach dezinfikuje svoj vozový park

Michalovce 9. marca (TASR) – Zmluvný autobusový prepravca Košického samosprávneho kraja Arriva Michalovce pristúpil k preventívnej dezinfekcii svojich autobusov. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Gejza Sačko.



"Máme 230 autobusov a zhruba do zajtra v noci budú všetky autobusy dezinfikované," povedal s tým, že spoločnosť sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť na základe rozhodnutia firemného krízového štábu, ktorý v súvislosti s novým koronavírusom zasadal minulý týždeň.







Dodávateľ služby aplikoval v interiéroch autobusov polymérovú dezinfekciu s dlhodobým účinkom. Trvácnosť dezinfekčného prípravku je podľa Sačkových slov približne do mesiaca. "Ale asi po troch týždňoch to znova zopakujeme," doplnil s tým, že hlavným cieľom aktivity je bezpečnosť cestujúcich.