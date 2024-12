Michalovce čakajú na stanovisko k spôsobu predaja akcií MFK Zemplín

Michalovce 10. decembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach odporúča predaj ôsmich akcií Mestského futbalového klubu (MFK) Zemplín za cenu určenú znaleckým posudkom. Nie však nižšiu, ako je hodnota, za ktorú ich mesto nadobudlo. Rozhodli o tom poslanci na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Pôvodne mali poslanci riešiť predaj akcií z dôvodu osobitného zreteľa za sumu 13.281 eur. Podľa predložených materiálov sa väčšinovým vlastníkom klubu mal stať Ivan Gondor, ktorý je od leta generálnym riaditeľom klubu. Mesto by si ponechalo dve akcie futbalového klubu.



Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec na zasadnutí uviedol, že mesto si nechalo vypracovať znalecký posudok, aby určilo hodnotu klubu. "Znalecký posudok bude určovať, za akú cenu môže mesto ponúknuť akcie na predaj. Ďalším dôležitým bodom je vyriešiť, či zákon o majetku obcí umožňuje predaj cez osobitný zreteľ alebo vyžaduje verejnú obchodnú súťaž," vysvetlil Dufinec. Dodal, že mesto požiadalo odborníka o stanovisko k spôsobu predaja a čaká na jeho výsledky.



V júni mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu ôsmich akcií na meno v listinnej podobe, každú s menovitou hodnotou 3320 eur, v spoločnosti MFK Zemplín Michalovce. Potom, čo spoločnosti, ktoré vlastnili 40 percent akcií, oznámili, že nemajú v úmysle naďalej vlastniť akcie MFK Zemplín. V októbri mesto podpísalo zmluvu o kúpe cenných papierov so spoločnosťou SCORP za celkovú cenu 13.280 eur, pričom kúpilo štyri akcie po 3320 eur. Rovnako bola podpísaná zmluva o kúpe cenných papierov so spoločnosťou AZC za cenu jedno euro (štyri akcie po 0,25 eur), čím sa mesto Michalovce stalo 100-percentným vlastníkom spoločnosti MFK Zemplín Michalovce.



"Bývalí akcionári predali mestu akcie presne v takej hodnote ako ich nadobudli, s tým, že mesto ich za takú istú hodnotu predá novým akcionárom a mestu naďalej ostane 20-percentný podiel," uviedol v stanovisku k predaju futbalového klubu primátor.