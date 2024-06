Michalovce chcú postaviť materskú školu na sídlisku SNP z plánu obnovy

Michalovce 10. júna (TASR) - Mesto Michalovce plánuje vybudovať na sídlisku SNP novú materskú školu (MŠ) pre 80 detí. Aktuálne vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Ako pre TASR uviedla referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Marcela Andréová, o novej MŠ radnica uvažuje aj z dôvodu výstavby nových bytových domov na tomto sídlisku.



"Väčšia časť územia sídliska SNP patrí do spádovej oblasti MŠ na Školskej ulici. Dôvodom na výstavbu MŠ na sídlisku SNP je, že obsadenosť MŠ na Školskej 5 je dlhodobo na svojich maximálnych hodnotách," doplnila Andréová.



Podľa podkladov má byť nová MŠ dvojpodlažná budova so štyrmi triedami, predpokladaná zastavaná plocha je 480 metrov štvorcových. Na pozemku sa v súčasnosti nenachádzajú stavebné objekty ani spevnené plochy, prevažujú náletové dreviny. Na výstavbu bol vybraný pozemok vo vlastníctve mesta.



"Mesto plánuje využiť finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, a to v závislosti od rozpočtu, ktorý vzíde z projektovej dokumentácie," uviedla Andréová s tým, že na území mesta sa nachádza celkovo 13 materských škôl.