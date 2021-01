Michalovce chcú svoj odpad vyvážať na vlastnú skládku v roku 2022

Michalovce 11. januára (TASR) – Zvýšenie poplatkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) o sedem eur na osobu a rok, ktorú tento rok zaznamenali obyvatelia mesta Michalovce, súvisí s nutnosťou mesta vyvážať svoj odpad na skládku v katastri obce Sirník v okrese Trebišov. Ako pre TASR uviedli predstavitelia samosprávy, skutočnosť, že mesto dosiaľ nezrealizovalo niekoľko rokov avizovanú výstavbu tretej kazety na mestskej skládke odpadov, ktorej existencia je pre výšku poplatkov rozhodujúca, súvisí s aktivitami neziskových environmentálnych organizácií. Sprístupnenie tretej kazety mesto napokon avizuje od roku 2022.



"My sme vedeli už v roku 2016, že druhá kazeta sa v roku 2020 naplní. Preto sme požiadali ministerstvo životného prostredia o súhlas na rozšírenie existujúcej skládky KO o tretiu kazetu. Mali sme na to presne určené miesto, ktoré bolo vybrané výlučne vzhľadom na geologické podmienky, čo je pri takýchto stavbách najdôležitejším hľadiskom," ozrejmila vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Iveta Palečková, pričom poukázala na skutočnosť, že v tom čase jestvovali už aj na Slovensku "tlaky" na ukončenie likvidácie KO formou skládkovania. "Hneď, ako nám ministerstvo vydalo súhlasné stanovisko, začali ho napádať rôzne organizácie, čím sa predlžoval celý proces schvaľovania," doplnila. Definitívne súhlasné stanovisko sa mestu podarilo získať až na prelome rokov 2019 a 2020.



"Aj vzhľadom na tieto skutočnosti vytvoril primátor mesta v roku 2020 25-člennú komisiu, ktorá sa zaoberala otázkou odpadovej stratégie a hľadala najvýhodnejšiu alternatívu. V júni sa jednohlasne zhodla, že výstavba tretej kazety je z ekonomického, ekologického i technického hľadiska najlepším možným riešením," priblížil pre TASR zástupca primátora Jozef Sokologorský.



Na svojom poslednom minuloročnom zasadnutí tak poslanci mestského zastupiteľstva schválili výkup pozemku na tretiu kazetu skládky v sume 335.000 eur a v rámci viacročného rozpočtu i jej výstavbu na rok 2022. "Realizáciu samotných stavebných prác sme vyčíslili na 990.000 eur," konkretizoval Sokologorský s tým, že cieľom samosprávy je sprístupniť stavbu na užívanie počas roka 2022. Ako dodal, mesto by tiež na skládku rado zakúpilo separačnú linku v rámci projektu zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, na projektovú dokumentáciu ktorého už zaplatilo približne 90.000 eur a aktuálne tiež pracuje na zavedení smart prvkov pri zbere komunálneho odpadu.