Michalovce chystajú verejné prerokovanie obnovenia lokality Hrádok

Michalovce 29. mája (TASR) - Mesto Michalovce pripravuje verejné prerokovanie prvej etapy revitalizácie lokality Hrádok. V uplynulom období samospráva avizovala, že jej zámerom je vytvoriť z Hrádku funkčnú oddychovú zónu na spoločenské aj individuálne kultúrne vyžitie. TASR o tom z mestského úradu informovala Adela Kalaninová.



"V súčasnosti pracujeme s návrhom, ktorý vypracovala spoločnosť Stoa arch. plus z Prešova. Autori predstavili koncepciu s názvom Štyri generácie, štyri pohľady na voľný čas, štyri svetové strany, štyri záujmové územia - jeden Hrádok," uviedla s tým, že vlani mohli obyvatelia pripomienkovať situačný a 3D návrh plánovanej revitalizácie. Architekti všetky vhodné návrhy následne zapracovali do projektovej dokumentácie.



Verejné prerokovanie projektu sa uskutoční v stredu (31. 5.) o 14.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. "Na stretnutí budú prítomní aj projektanti spoločnosti, ktorí budú odpovedať na otázky prítomných," dodala radnica s tým, že verejnosť bude môcť projekt pripomienkovať na mieste.



Lokalita Hrádok dlhodobo pustne. Prioritou mesta je majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, keďže prevažná časť územia stále patrí do majetku Lesov SR a Slovenského pozemkového fondu. Radnica počíta s postupnou revitalizáciou, pričom prvá etapa zahŕňa územie v majetku mesta a je súčasťou Integrovanej územnej stratégie. Realizovať ju chcú s podporou prostriedkov z Európskej únie.