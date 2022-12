Michalovce dajú prístrešie pre ľudí bez domova vo vykurovanom stane

Michalovce 2. decembra (TASR) - Mesto Michalovce počas zimy opäť poskytuje prístrešie pre ľudí bez domova. Od štvrtka (1. 12.) môžu prenocovať vo vykurovanom celtovom stane na Staničnej ulici, v blízkosti Útulku Slovenského Červeného kríža. Predpokladaný termín ukončenia činnosti nocľahárne je koncom marca 2023. Z radnice o tom TASR informovala Marcela Andréová.



"Ľudia bez strechy nad hlavou môžu do stanu prichádzať v čase od 15.30 do 21.30 h a odchádzajú najneskôr o 8.30 h, keď sa objekt dočasného ubytovacieho zariadenia uzatvára. Mimo tohto času môžu v stane ostať ľudia so zdravotnými problémami," uviedla s tým, že v stane je umiestnených 11 až 12 ležadiel, ktoré poslúžia ako lôžko na prenocovanie. "Vychádzame zo skúseností, že tento počet by mal byť postačujúci," doplnila. Teplo v stane zabezpečuje vykurovacie teleso na tuhé palivo.



Radnica pripomína, že finančne zabezpečila napojenie stanu na elektrinu či zariadila dostupnosť potrebných hygienických služieb. Vykurovanie, poriadok a čistotu v okolí stanu má na starosti poverená osoba, ktorej mzdu hradí mesto. O bezproblémový chod tohto provizórneho nízkoprahového ubytovacieho zariadenia sa stará mestská polícia, ktorá pomáha zabezpečovať krízový režim.



Tí, ktorí sa rozhodnú prespať v nocľahárni, musia dodržiavať stanovené pravidlá. Napríklad môžu odmietnuť ubytovať osobu, ktorá javí známky požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.



Celtový stan aj s vybavením má slúžiť v zimných mesiacoch ako forma nízkoprahového bývania pre ľudí bez domova, ktorí nie sú ochotní rešpektovať prevádzkový poriadok vedľa stojaceho útulku pre bezdomovcov. Túto službu mohli využiť aj v minulosti, a to v rokoch 2016 až 2019. Opäť sa k nej vrátili po dvoch rokoch pandémie.