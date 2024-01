Michalovce dokončili rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska

Michalovce 31. januára (TASR) - Mesto Michalovce dokončilo rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Projekt zahŕňal aktualizáciu technického a technologického vybavenia. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková. Dodala, že modernizácia prinesie zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich so zastaraným technologickým vybavením, lepšiu technickú vybavenosť, ako aj kvalitnejšie javiskové osvetlenie.



"Modernizácia priestorov a vybavenia kultúrneho stánku bola už nevyhnutná," uviedla Stričková. Projekt podľa nej dopĺňa predchádzajúce rekonštrukcie, ktorými MsKS prešlo v rokoch 1996, 2006 a 2008. Modernizácia sa tento raz zamerala na inovácie v oblasti javiskových technológií a zlepšenie estetických a funkčných aspektov veľkej sály. V rámci projektu zaviedli novú osvetľovaciu techniku, látkové vybavenie javiska, elektrický koľajnicový systém, motorické javiskové ťahy a novú projekciu.



Stričková zdôraznila, že pri príprave projektu boli zohľadnené kvalitatívne hľadisko pre oblasť profesionálnej sféry, ekonomické hľadisko, životnosť technológií, funkčné hľadisko pre rýchlejšie programovanie, riadenie a obsluhu technológií a ekologické hľadisko. Okrem technologických vylepšení bola venovaná pozornosť aj hygienickým štandardom, čo sa prejavilo inštaláciou dezinfekčných stojanov pri vstupoch do kultúrneho strediska.



Mesto Michalovce na to získalo grant vo výške 200.000 eur od Ministerstva kultúry SR. Z mestského rozpočtu prispeli k financovaniu projektu sumou 40.330 eur.