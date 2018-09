Farmári nielen zo Zemplína absolvovali protestnú jazdu

V prípade, že sa ich problémy nebudú riešiť, sú pripravení opätovne vyjsť do ulíc.

Michalovce 28. septembra (TASR) – Farmári absolvovali v piatok popoludní v Michalovciach protestnú jazdu. Zúčastnilo sa na nej viac ako 20 mechanizmov zo Sobraniec, Michaloviec, Trebišova a okolia Košíc.



"Bohužiaľ, v rezorte pôdohospodárstva a vnútra sa veľa rozpráva o skutkoch, no, žiaľ, reálne ich necítime. Vyšetrovanie prípadov poškodených farmárov nikam nepostúpilo. Naopak, na farmárov sa spustila diskreditačná kampaň."



"Sľubované stretnutie s pánom premiérom sa do dnešného dňa neuskutočnilo. Na farmárov v Sobranciach sú podávané fiktívne trestné oznámenia a sú naďalej zastrašovaní."



"Ja osobne nepotrebujem odvolanie ministerky pôdohospodárstva. Chcem, aby sa v krátkom čase postavila k týmto veciam otvorene a začala konať nielen rečami, ale aj skutkami," uviedol pre TASR za organizačný tím Ján Cenkner dôvody, prečo sa rozhodli ísť znova do ulíc.



Farmári sa začali schádzať na Sobraneckej ceste pri obchodnom centre krátko pred 14.00 h. Potom sa vydali na okružnú jazdu Michalovcami, ktorá trvala približne dve hodiny. Cieľovým priestorom bolo parkovisko pred budovou polikliniky a Mestského kultúrneho strediska, kde prebiehali individuálne rozhovory.



Podľa Cenknera bola jazda pokojná, i keď zdržaniu sa na ceste nevyhli. V prípade, že sa ich problémy nebudú riešiť, sú pripravení opätovne vyjsť do ulíc.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii pripomenulo viacero systémových opatrení, ktoré v oblasti poľnohospodárstva v aktuálnom roku zrealizovalo. Spomenulo napr. prijatie novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorej cieľom je okrem iného zabrániť špekuláciám s jej prenájmom či podporiť prístup k nej malým a stredným farmárom.



Ďalším z opatrení je podľa agrorezortu aj spolupráca s generálnou prokuratúrou, ktorá podľa neho preskúmala podnety vo veci samostatne hospodáriacich roľníkov z východného Slovenska a začala konať.



"Generálny prokurátor Jaromír Čižnár a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) sa dohodli na systematickej spolupráci," uvádza sa v reakcii. MPRV SR za účelom odhaľovania tejto trestnej činnosti plánuje už na jeseň odštartovať odborné školenie pre zástupcov orgánov činných v trestnom konaní.



Ďalej upozornil na opatrenie týkajúce sa zverejnenia mapových podkladov. "Vďaka spolupráci agrorezortu s Úradom geodézie, kartografie a katastra si budú môcť poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť," informuje ministerstvo.



Medzi ďalšie opatrenia podľa neho patrí napr. aj vytvorenie tzv. Poľnohospodárskej kobry či sceľovanie pôdy vykonaním komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Agrorezort spomenul okrem iného aj možnosť zástupcov poľnohospodárov podieľať sa na príprave legislatívy v oblasti poľnohospodárstva a nájmu pozemkov.