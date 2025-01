Michalovce investujú do obnovy Hrádku 2,3 milióna eur

Michalovce 21. januára (TASR) - V Michalovciach sa začala rozsiahla revitalizácia lokality Hrádok, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie krajinárske a historické dominanty mesta. V najbližších dňoch sa začnú prípravné práce vrátane výrubu náletových drevín. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Mária Stričková, mesto získalo na realizáciu prvej etapy projektu financie z Operačného programu Slovensko vo výške takmer 2,3 milióna eur.



Prvá etapa revitalizácie zahŕňa rekonštrukciu bývalého amfiteátra a jeho okolia, ktoré sú vo vlastníctve mesta. V utorok odovzdalo mesto stavenisko zhotoviteľovi, spoločnosti Betpres. Práce majú byť ukončené najneskôr do konca roka 2026.



"Po realizácii projektu vznikne zaujímavá a jedinečná lokalita, ktorá poskytne priestor pre kultúrne vyžitie, voľnočasové a športové aktivity, ako i priestor pre stretávanie sa a rozvoj komunitného života - Hrádok pre všetkých," doplnila hovorkyňa.



Rekonštrukcia amfiteátra počíta s vybudovaním pódia, šatní pre účinkujúcich, zázemia pre verejnosť a toaliet. Kapacita nových sedacích miest bude približne 400, ďalší priestor na sedenie vznikne na trávnatých plochách. V areáli pribudnú detské ihriská, miesta na posedenie a bezbariérové prístupy.



Dažďová voda zo strechy a spevnených plôch bude zachytávaná do podzemnej nádrže a využívaná na zavlažovanie zelene. Odstránia sa náletové buriny, upraví sa povrch hľadiska a doplní sa nová zeleň. Súčasťou projektu bude aj bezpečnostný kamerový systém, verejné osvetlenie a ďalšie prvky drobnej architektúry.



Mesto Michalovce ráta s postupnou revitalizáciou územia. Prvá etapa zahŕňa územie v majetku mesta. "Revitalizácia celej lokality je podmienená vlastníctvom pozemkov. Prevažná časť územia ešte stále patrí do majetku Lesov Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu a investícia na cudzích pozemkoch nie je možná. Tento faktor zapríčiňuje dlhodobú stagnáciu územia, ako aj jeho chátranie," doplnila Stričková s tým, že výzvou a prioritou tohto projektu je majetkovoprávne vysporiadanie ako investícia do budúcnosti pre využitie celého územia obyvateľmi a návštevníkmi mesta.