Michalovce majú záujem o kúpu hádzanárskej haly Chemkostav aréna
Možnosťou je, že mesto arénu odkúpi prostredníctvom komerčného úveru.
Autor TASR
Michalovce 28. apríla (TASR) - Mesto Michalovce má záujem o kúpu hádzanárskej haly Chemkostav aréna za viac ako 2,8 milióna eur. Mestskí poslanci by o jej odkúpení mohli rozhodnúť ešte pred letom. Po utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva to pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec.
Možnosťou je, že mesto arénu odkúpi prostredníctvom komerčného úveru. Samospráva zároveň hľadá spôsob, ako halu získať aj bez zvýšenia zadlženia mesta. Podľa primátora je jednou z možností, že by arénu za rovnakých podmienok ako mesto odkúpila iná spoločnosť. „Mesto by následne uzatvorilo zmluvu o správe. Nemuselo by sa úverovo zaťažiť ani zvyšovať dlhové zaťaženie, no cez správu by postupne kumulovalo prostriedky, ktoré by v konečnom dôsledku znamenali získanie arény do majetku mesta,“ vysvetlil Dufinec.
Spresnil, že potenciálnym investorom by mohla byť spoločnosť FIN.M.O.S. „Spoločnosť je momentálne v rokovaní so spoločnosťou Chemkostav o kúpe haly, zároveň rokuje s bankou o jej financovaní a aj s mestom o možnom modeli správy,“ uviedol primátor. Ak bude pripravený návrh zmluvy, mohli by sa ním podľa primátora najskôr zaoberať mestské komisie. „Ak sa materiál pripraví, nevidím dôvod, prečo by sa o ňom nemohlo rokovať v máji v komisiách a následne na júnovom mestskom zastupiteľstve,“ uviedol Dufinec.
Chemkostav podľa primátora mestu vlani oznámil zámer halu predať. Spoločnosť zároveň deklarovala, že ak sa majetku nezbaví, nebude vedieť ďalej finančne podporovať hádzanársky klub. Mesto pôvodne navrhovalo, aby arénu prevzalo do nájmu a zabezpečovalo jej prevádzku vrátane všetkých nákladov aj príjmov z prenájmov. S týmto riešením však spoločnosť nesúhlasila. Mestské zastupiteľstvo prijalo aj uznesenie, ktorým deklarovalo záujem uplatniť si predkupné právo. „Za takúto sumu dnes žiadne mesto nedokáže postaviť športovú halu podobného typu. Aj preto poslanci schválili, aby sme rokovali o jej kúpe,“ povedal primátor.
Športovisko, ktoré kedysi patrilo mestu, bolo predané spoločnosti Chemkostav v roku 2006. Budova haly bola podľa kúpnej zmluvy prevedená za symbolickú cenu jednej slovenskej koruny. Zmluva zároveň obsahovala predkupné právo pre mesto v prípade, že by sa spoločnosť rozhodla objekt predať.
Hala má 1200 miest na sedenie, 600 na státie a rozlohu 3249 štvorcových metrov spolu so zázemím, ktoré v súčasnosti využívajú hádzanárky aj umelci počas kultúrnych podujatí. Súčasťou objektu sú aj byty pre hráčky, šatne, zázemie, fitnescentrum a ďalšie prevádzky, ktoré sú na halu napojené.
