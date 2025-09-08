< sekcia Regióny
Michalovce menia pravidlá príspevkov na obedy pre seniorov
Nový návrh počíta so zvýšením príjmových limitov v jednotlivých kategóriách.
Autor TASR
Michalovce 8. septembra (TASR) - Mesto Michalovce upravilo pravidlá poskytovania finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov a vybrané skupiny obyvateľov. K zmene by malo dôjsť od 1. januára 2026. Výdavky mesta na zabezpečenie príspevkov na stravovanie dôchodcov dosiahnu v budúcom roku približne 86.000 eur. Návrh schválili mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí.
Nový návrh počíta so zvýšením príjmových limitov v jednotlivých kategóriách. Horná hranica pre najnižšiu kategóriu sa zvýši z 300 na 450 eur, ďalšie kategórie sa posunú smerom nahor o 50 až 150 eur. Výška úhrady za obed závisí od príjmu dôchodcu, pričom výška príspevku mesta sa mení v závislosti od príjmovej kategórie prijímateľa. Mesto prispieva na jeden obed sumou od 0,45 do 3,05 eura, v závislosti od príjmovej kategórie dôchodcu. „V súčasnosti je cena obeda 4,45 eura a zahŕňa nielen potraviny, ale aj réžiu spojenú s jeho prípravou. Štát postupne valorizuje dôchodky, a tým ubúda dôchodcov, ktorí sú v nízkopríjmovej skupine, a pribúda tých, ktorých príjem už prekračuje pôvodné limity,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Dodal, že na jeho podnet vznikla pracovná skupina, ktorá navrhla novú kategorizáciu.
Zmena sa dotkne približne 72 z 343 dôchodcov, ktorí momentálne obedujú v mestských zariadeniach. Po úprave kategorizácie zaplatia za obed približne o jedno euro menej. Rozdiel uhradí mesto, čo predstavuje dodatočné výdavky vo výške 17.000 eur. Odbor sociálnych vecí zároveň navrhol, aby sa kategórie príjmov každoročne valorizovali v súlade s percentuálnym navýšením dôchodkov určeným Sociálnou poisťovňou.
Obedy pre dôchodcov zabezpečujú zariadenia v pôsobnosti mesta, napríklad jedáleň v malometrážnych bytoch na Ulici obrancov mieru, domov seniorov na Ulici J. Hollého či vybrané školské jedálne. „Stále platí, že aj tí, ktorí v tej tabuľke nie sú, pretože majú vyššie dôchodky, si môžu u nás obed za 4,45 eura zakúpiť,“ dodal primátor.
