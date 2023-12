Michalovce chystajú silvestrovské oslavy, ohňostroj nebude

Michalovce 29. decembra (TASR) - Silvestrovské oslavy v Michalovciach sa tradične uskutočnia na Námestí osloboditeľov. Vatru štátnosti po novom zapália v Parku študentov. TASR o tom z radnice informovala Marcela Andréová. V súvislosti s oslavami upozorňuje na dopravné obmedzenia.



V nedeľu (31. 12.) o 12.00 h je naplánovaný začiatok 22. ročníka populárnej recesistickej súťaže vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, ktorej počet účastníkov podľa mesta z roka na rok stúpa. "V minulom roku víťazná zátka letela do vzdialenosti viac ako 24 metrov," uviedla Andréová s tým, že podmienkou účasti je vlastná fľaša šumivého vína.



Oslavy 31. výročia štátnosti a silvestrovská zábava sa naplno rozprúdia o 23.00 h, pričom je naplánovaný aj hudobný program. "V súvislosti s konaním týchto podujatí upozorňujeme vodičov na uzáveru Obchodnej ulice. Dopravné obmedzenia potrvajú od nedele od 18.00 h do pondelka (1. 1.) do 10.00 h," spresnila.



Ako dodala, ohňostroj nebude súčasťou mestských osláv ani tentoraz. Naposledy ho organizovali na Silvestra v roku 2019.