VIDEO: V Michalovciach otvorili vynovenú plaváreň

Michalovce 1. augusta (TASR) - Vynovenú mestskú plaváreň za viac ako štyri milióny eur otvorilo mesto Michalovce v utorok. S komplexnou rekonštrukciou tohto športovo-relaxačného zariadenia začali v septembri 2021. TASR o tom informovala referentka odboru komunikácie, marketingu a kultúry mesta Marcela Andréová.



Plaváreň po novom ponúka 25 metrov dlhý plavecký bazén so šiestimi dráhami a hĺbkou od jedného do 1,8 metra. Oproti pôvodnému stavu bola bazénová časť objektu rozšírená a pribudli tu dva nové menšie bazény. Jeden s hĺbkou 75 až 90 centimetrov a druhý určený pre deti, ktorý je hlboký 30 centimetrov. Vynovili aj priestory šatní s kabínkami na prezlečenie a úložné skrinky. Vznikli tu aj priestory wellness so saunami i oddychovou zónou.



Kompletnou obnovou prešlo tiež technologické zariadenie bazénov. Ohrev vody pomáhajú zabezpečovať solárne panely umiestnené na streche prístavby. V rámci objektu riešili aj elektroinštaláciu, vzduchotechniku, ústredné vykurovanie a iné. "Najťažšia časť rekonštrukcie bola strecha, s ktorou pôvodný projekt nepočítal. Až pri samotnom odhalení väzníkov sme zistili, že je potrebné urobiť ich veľmi rozsiahlu rekonštrukciu. To bol jeden z dôvodov, prečo musel projektant pristúpiť k inej technológii, a potom aj k zvýšeniu ceny," vysvetlil primátor Miroslav Dufinec.







Aké budú prevádzkové mesačné náklady, zatiaľ vyčísliť nevedel. "Podľa mňa je to športovisko, ktoré bude potrebovať, aby bolo dotované vo verejnom záujme. Som presvedčený, že ak ho nastavíme rozumne, tak náklady budeme vedieť minimalizovať. Aj otváracie hodiny a sprístupnenie saunového sveta, ktorý je energeticky najviac náročný, sa bude v rámci roka flexibilne vyvíjať práve podľa dopytu," dodal.



Mestská plaváreň bude slúžiť návštevníkom počas celého roka okrem pondelkov, ktoré sú určené ako sanitačné dni. V júli a auguste bude otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h a počas víkendov od 10.00 do 19.00 h. V ostatných mesiacoch v roku možno služby plavárne využiť počas pracovných dní od 6.00 do 21.00 h a počas víkendov od 11.00 do 21.00 h. Ako primátor dodal, plavecký bazén budú môcť využívať aj športové kluby a organizácie, no časť musí stále slúžiť aj verejnosti.



Radnica pripomenula, že od stredy (2. 8.) si môžu Michalovčania vyzdvihnúť v informačnej kancelárii mesta zľavovú kartu, vďaka ktorej si budú môcť zakúpiť zvýhodnené vstupné. Bližšie informácie vrátane cenníka sú zverejnené na webovej stránke mesta.



Rekonštrukciu samospráva financovala z dotácie Úradu vlády SR vo výške viac ako dva milióny eur a z vlastných zdrojov.