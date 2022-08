Michalovce: Mesto v piatok a sobotu ožije Zemplínskym jarmokom

Michalovce 18. augusta (TASR) – Centrum dolného Zemplína ožije počas piatka a soboty (19. - 20. 8.) Zemplínskym jarmokom. Tradičné podujatie, ktoré muselo mať pre pandémiu nového koronavírusu dvojročnú prestávku, sa uskutoční vo svojom 51. ročníku. "Prinesie bohatú ponuku, preto veríme, že si tam každý nájde to svoje," informovala TASR vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Mária Stričková.



Súčasťou piatkového otváracieho ceremoniálu na tribúne pred mestským úradom so začiatkom o 10.00 h má byť aj prezentácia najnovšej knihy zo série Dejiny Michaloviec – šport do roku 1960 a vystúpenie Folklórneho súboru Mihaľovčan. Program pokračuje bublinovou show pre deti spojenou s workshopom, bubnovou show Batida a vystúpením skupiny historického šermu Jago. "Ani tento rok nemôže chýbať obľúbený Medzinárodný zraz sveta motocyklov. Jazdci sa na svojich dvojkolesových strojoch budú schádzať od 16.00 h na parkovisku na Štefánikovej ulici, kde bude možnosť pokochať sa krásou najrôznejších druhov motoriek," doplnila Stričková s tým, že motocyklisti následne odštartujú spanilú jazdu michalovským námestím až na Zemplínsku šíravu. V piatok i v sobotu bude tribúna v podvečerných a večerných hodinách patriť hudobným koncertom.



Tradičnou súčasťou Zemplínskeho jarmoku je Ulička remesiel, kde svoje výrobky ponúkne 50 remeselníkov. "V rámci tvorivých dielní si deti aj dospelí môžu vyskúšať drevorezbu, počas piatka budú môcť obdivovať tancujúce drevené sochy, v sobotu zas draka púšťajúceho dym a bubliny," ozrejmila Stričková s tým, že záujemcovia si budú môcť vyskúšať aj točenie výrobkov na hrnčiarskom kruhu či techniku paličkovanej čipky. Súčasťou programu je tiež v oba dni chovateľská výstava drobných zvierat.



Stričková zároveň pripomenula, že v súvislosti s organizáciou 51. ročníka Zemplínskeho jarmoku budú v meste platiť dopravné obmedzenia. "V čase od štvrtka od 12.00 h do soboty do 24.00 h dôjde k uzávere Obchodnej ulice. Obchádzková trasa povedie cez ulice Duklianska a Andreja Sládkoviča," konkretizovala.