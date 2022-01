Mesto Michalovce vlani na dotáciách prerozdelilo 857.000 eur

Michalovce 23. januára (TASR) – Mesto Michalovce v roku 2021 prerozdelilo zo svojho rozpočtu na dotácie pre šport a kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových organizácií 857.000 eur. Drvivá väčšina prostriedkov putovala do športu, aj napriek roku poznačenému pandémiou nového koronavírusu sa podarilo zrealizovať aj viacero spoločenských akcií, informovala Petra Šuličová z odboru informatizácie a grantov mestského úradu.



"Mesto Michalovce súčasne podporilo MFK Zemplín sumou 324.000 eur, klub HK Dukla Ingema sumou 200.000 eur a Mestský športový klub Iuventa Michalovce, o.z. sumou 150.000 eur," priblížila Šuličová.



V roku 2021 sa o finančnú podporu na svoje projekty prihlásilo viac subjektov oproti predošlému roku, spolu 75. Niektoré z nich nemohli pre pandémiu svoje plánované aktivity zrealizovať vôbec, alebo ich zrealizovali len čiastočne, preto niekoľkí žiadatelia vrátili celú výšku dotácie, či jej časť. Spomedzi projektov podporených spolu sumou 37.000 eur Šuličová spomenula napríklad obstaranie nových krojov pre žiakov základnej umeleckej školy, vydanie hudobných nosičov folklórnej skupiny Dvojo z Mihaľovec a Súkromnej základnej školy Jurošík, natočenie videoklipu o meste, zakúpenie kníh do Zemplínskej knižnice G. Zvonického, nahranie siedmich podcastov o historických udalostiach pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste, či obstaranie technického vybavenia na zabezpečenie online vysielania bohoslužieb. Vďaka mestskej podpore tiež občianske združenie Nostalgia Garden zabezpečilo letné kino, Združenie saleziánskej mládeže zorganizovalo pre deti letné detské tábory a vyšiel časopis ILCO klubu Michalovce.



Samospráva plánuje podporiť verejno-prospešné projekty a podujatia v oblasti školstva, kultúry, športu, životného prostredia, v sociálnej oblasti, či charity realizované v mesiacoch apríl až december 2022 aj tento rok. O poskytnutie dotácie sa môžu žiadatelia uchádzať do 28. februára.