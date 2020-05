Michalovce zbierajú príbehy z koronadoby

Michalovce 5. mája (TASR) – Získať ucelený obraz o prežívaní pandémie nového koronavírusu obyvateľmi chce samospráva mesta Michalovce. Príbehy jednotlivcov zbiera prostredníctvom ankety zverejnenej na svojej internetovej stránke. "Chceme obyvateľom priblížiť život iných ľudí počas pandémie," uviedla pre TASR hovorkyňa mestského úradu Iveta Palečková.



Podľa jej slov môžu jednotlivé skúsenosti, ktoré bude mesto zverejňovať na svojej stránke na sociálnej sieti a tiež v mestskom dvojtýždenníku, pôsobiť na čítajúcich i motivačne. "Niekedy máme pocit, že my sami máme to najväčšie trápenie a prekážky v tom, čo by sme chceli robiť, ale v tejto dobe nemôžeme. Bolo by pekné ukázať iným ľuďom, ako prežívajú tieto pomerne ťažké dni aj iní obyvatelia. Možno majú väčšie problémy a možno ich zvládajú, paradoxne, ľahšie ako my," vysvetlila ústredný dôvod toho, prečo samospráva projekt realizuje.



Ako doplnila, zatiaľ sa Michalovčania do akcie zapájajú najmä zasielaním fotografií z chvíľ strávených v prírode. Verí však, že sa mnohí odhodlajú i k písomným reakciám.



Spoluautormi mestských novín sa môžu obyvatelia Michaloviec stať zodpovedaním troch okruhov otázok. Samospráva v nich napríklad zisťuje, akými aktivitami trávili respondenti čas počas domácej izolácie, či počas tohto obdobia urobili niečo osožné alebo akú skutočnosť, s ktorou zápasili, považujú za najťažšiu.