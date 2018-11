Michalovce získali titul Európske mesto športu 2019

Stali sa tak prvým slovenským okresným mestom s takýmto titulom, jeho predchodcami boli krajské mestá Košice, Banská Bystrica a Nitra.

Michalovce 7. novembra (TASR) - Michalovce získali titul Európske mesto športu na rok 2019. Stali sa tak prvým slovenským okresným mestom s takýmto titulom, jeho predchodcami boli krajské mestá Košice, Banská Bystrica a Nitra. Pridelenie titulu Michalovciam oznámila v stredu hodnotiaca komisia asociácie európskych miest športu ACES Europe.



"Získať tento titul znamená medzinárodné uznanie, zviditeľnenie mesta, zvýšenie úrovne športu a cestovného ruchu, zaradenie mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi jej členmi, podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu v priebehu roka a získanie možnosti zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s ďalšími mestami EÚ," informovala hovorkyňa michalovskej radnice Iveta Palečková.



Komisári ACES Europe tento týždeň zavítali do Michaloviec, pričom navštívili viaceré športoviská a športové aktivity v meste. Jeden z komisárov, Lukáš Vorel z Česka na tlačovej konferencii oznámil, že komisia hodnotila všetky športové aktivity, športovú infraštruktúru aj zapojenie obyvateľstva do športových podujatí a pridelila mestu body v jednotlivých hodnotených kritériách. Výsledkom bodového hodnotenia, kde je podmienkou na získanie titulu 75 bodov z možných 100, bolo pridelenie titulu.



"Získanie titulu Európske mesto športu prispeje k zvýšeniu úrovne športových klubov a podujatí, ktoré v meste už existujú. Vytvoria sa ďalšie, a hlavne nové podnety, vďaka ktorým sa budú vytvárať väčšie možnosti pre športovanie čo najväčšieho okruhu Michalovčanov i návštevníkov nášho mesta," uviedla Palečková.