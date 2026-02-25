< sekcia Regióny
Mestská polícia v Michalovciach vlani zaznamenala nárast priestupkov
Autor TASR
Michalovce 25. februára (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Michalovciach vlani zaevidovala 2030 priestupkov, čo je oproti roku 2024 nárast o 112 prípadov. Vyplýva to zo správy o činnosti mestskej polície za rok 2025, ktorú predložili na februárovom mestskom zastupiteľstve.
Najčastejšie zistené priestupky sa týkali bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, verejného poriadku a ochrany majetku. V blokovom konaní riešili mestskí policajti 1569 priestupkov v celkovej sume 45.080 eur. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla použili v 864 prípadoch, za ktoré uložili pokuty v celkovej výške 18.990 eur.
MsP využívala štyri motorové vozidlá, pričom vozový park označila za značne opotrebovaný. Na opravy vozidiel vynaložila 6775,03 eura a v roku 2026 plánuje nákup nového vozidla, na ktorý sú prostriedky zahrnuté v rozpočte.
Kamerový systém MsP monitoruje bezpečnostnú situáciu v meste nepretržite, pričom v roku 2025 poskytla štátnej polícii 60 výstupov. V správe zároveň upozorňuje na potrebu personálneho posilnenia pracoviska kamerového systému pre rastúci počet monitorovaných kamier. Hliadky mestskej polície počas roka poskytli prvú pomoc zraneným osobám v 112 prípadoch. V máji získali automatizovaný externý defibrilátor (AED), ktorý bol použitý pri jednom zásahu.
Ako uviedol náčelník MsP Dušan Šanta v predloženom materiáli, výrazným nedostatkom je pretrvávajúci nezáujem o prácu mestského policajta a tiež fluktuácia nových zamestnancov. „Primárnym dôvodom tohto javu je stupňujúca sa náročnosť vykonávanej práce v kombinácii s nedostatočným ohodnotením,“ uviedol.
Na území mesta pôsobili aj hliadky miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS). V roku 2025 bol ich systemizovaný stav 12 členov, ku koncu roka ich zostalo 11. Podieľali sa najmä na dohľade nad verejným poriadkom počas kultúrnych a športových podujatí, pri vyplácaní sociálnych dávok, kontrole znečisťovania verejných priestranstiev či zabezpečení bezpečnosti pri školách. Poskytovali súčinnosť aj záchranným zložkám, polícii a mestským organizáciám.
Primátor Miroslav Dufinec označil MOaPS za prínosnú. Uviedol, že členovia hliadok pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity, poznajú svoje prostredie a majú v ňom autoritu, čo sa podľa neho pozitívne prejavuje aj v práci mestskej polície. Projekt bol financovaný z externých zdrojov do konca roka 2025, mesto však plánuje udržať aspoň časť členov aj z vlastného rozpočtu. „V rozpočte máme vyčlenené prostriedky na to, aby sme šiestich členov udržali do konca roka. Veríme, že zo strany štátu príde nová výzva a budeme sa môcť opätovne zapojiť,“ uviedol primátor s tým, že samosprávy dlhodobo apelujú na vládu, aby financovanie takýchto služieb pokračovalo.
