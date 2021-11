Mestský úrad v Michalovciach obmedzuje svoju prevádzku pre verejnosť

Michalovce 26. novembra (TASR) – V súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a zákazom vychádzania obmedzuje od piatka Mestský úrad (MsÚ) v Michalovciach rozsah klientskych dní. Reguluje tiež vstup do svojich budov, informuje o tom na webe mesta.



Občania môžu navštíviť MsÚ v pondelky v časoch od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 h, v stredy medzi 9.00 a 12.00 a opäť v dobe od 13.00 do 16.00 h, v piatky od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 h "výlučne pre poskytovanie služieb a úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie", pričom ide o nevyhnutné služby matriky, podateľne a evidencie obyvateľstva. "Ostatné služby v kontakte s klientom priamo na pracovisku sa poskytujú v dohodnutých prípadoch a nevyhnutnom rozsahu," doplnilo mesto s tým, že služby zabezpečované prostredníctvom elektronickej služby bude úrad poskytovať v plnom rozsahu.



Vstup do budovy "A" je verejnosti umožnený výlučne bočným vchodom od obchodného domu.