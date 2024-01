Michalovce mimoriadne kontrolujú pešiu lávku po zakázanej jazde auta

Michalovce 23. januára (TASR) - Mesto Michalovce nechá skontrolovať pešiu a cyklistickú lávku po nepovolenom prejazde osobného auta. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa radnice Mária Stričková. Incident z pondelka (22. 1.) rieši aj dopravná polícia.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová spresnila, že žena nerešpektovala dopravné značenie týkajúce sa zákazu odbočenia vľavo. Po prejdení lávkou vstúpila do priestoru križovatky a pokračovala cez chodník určený pre cyklistov, ktorý vedie na most cez rieku Laborec.



"Tu ju už zastavili michalovskí dopravní policajti. Okrem porušenia dopravných značiek vodička svojím správaním porušila aj ďalšie pravidlá cestnej premávky vrátane pravidiel pre chodcov a nesprávneho spôsobu jazdy," spresnili z polície. Keďže most je určený len pre chodcov a cyklistov, vodičke v rámci správneho konania hrozí pokuta vo výške od 60 do 300 eur a zákaz viesť motorové vozidlá po dobu dvoch rokov.



Na prejazd reaguje aj radnica nasadením členov Mestskej občianskej poriadkovej služby na lávku, aby usmernili chodcov a vyzvali ich, aby prechádzali len strednou časťou lávky. Hovorkyňa taktiež informovala, že lávka bude v utorok podrobená odbornej kontrole s cieľom zabezpečiť bezpečnosť chodcov a zistiť, či nie je poškodená.



V tesnej blízkosti pešej lávky sa nachádza most pre automobily. Ten je od septembra 2023 uzavretý a prebieha na ňom komplexná rekonštrukcia, preto je cesta na michalovské sídlisko vedená cez obchádzkovú trasu. Samospráva očakáva dokončenie a opätovné otvorenie mosta pre dopravu do júna 2024.